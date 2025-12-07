شکست دولت مستقر و بحران در هندوراس/ حزب حاکم خواستار ابطال انتخابات به دلیل حمایت ترامپ از اپوزیسیون شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب حاکم هندوراس روز شنبه شکایت رسمی برای ابطال اداری شمارش آرای ۱۹٬۱۶۷ صندوق رأی را ارائه کرد و با تأکید بر «فاجعه» رخ‌داده در سامانه TREP که اراده مردم را مخدوش کرده، خواستار برگزاری مجدد انتخابات ریاست‌جمهوری شد. شمارش آرا از روز جمعه متوقف مانده و تنها ۸۸/۰۲ درصد صورت‌جلسه‌ها پردازش شده است.

بر اساس آخرین داده‌های شورای ملی انتخابات، ناصری آسفورا (از حزب ملی و مورد حمایت ترامپ) با ۴۰/۱۹ درصد پیشتاز است؛ پس از او سالوادور نصرالله (حزب لیبرال) با ۳۹/۴۹ درصد قرار دارد و در رتبه سوم، ریکسی مونکادا (لیبره) با ۱۹/۳۰ درصد ایستاده است.

سازمان کشورهای آمریکایی نیز نسبت به تأخیرها، ضعف فنی و نبود شفافیت انتقاد کرده و خواستار تسریع روند شمارش با نظارت کامل شده است.

«مارلون اوچوآ» عضو شورای انتخابات از هک سامانه خبر داد؛ موضوعی که ۸۶/۶ درصد صورت‌جلسه‌ها را تحت تأثیر قرار داده و بیش از ۹۸۲ هزار رأی بدون ثبت اثر انگشت را در بر می‌گیرد.

در سوی دیگر، نصرالله نسبت به وجود خطا در بیش از ۵ هزار صورت‌جلسه اعتراض کرده و درخواست بازشماری تک‌تک آرا را مطرح کرده است.

شورای انتخابات مهلت ارائه شکایات ابطال را تا ۸ دسامبر و بازشماری‌های ویژه را تا ۱۵ دسامبر تمدید کرده است.

این بحران،حاکمیت هندوراس را تهدید کرده و وضعیت سیاسی این کشور را قفل کرده است.

