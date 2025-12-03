به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سالوادور نصرالله، نامزد حزب لیبرال هندوراس، روز سهشنبه با اختلافی بسیار ناچیز از ناصری اسفورا، نامزد حزب ملی و مورد حمایت دونالد ترامپ، پیش افتاد. تازهترین آمار اعلامشده از سوی نهاد عالی انتخابات نشان میدهد نصرالله ۴۰.۱۳ درصد و اسفورا ۳۹.۷۱ درصد آرا را در اختیار دارند؛ اختلاف دو نامزد تنها ۹ هزار و ۱۲۹ رأی اعلام شده است.
ناصری اسفورا که پیشتر با اختلافی حدود ۵۰۰ رأی پیشتاز بود، پس از انتشار نتایج جدید، در رده دوم قرار گرفت. ریگسی مونکادا، نامزد حزب حاکم «لیبره» نیز با ۱۹.۰۹ درصد آرا در رتبه سوم ایستاده است.
اختلال گسترده در سامانه شمارش آرا
نهاد انتخابات هندوراس اعلام کرده حدود ۲۰ درصد آرای انتخابات به دلیل «اختلال جدی در سامانه شمارش الکترونیکی» هنوز ثبت و شمارش نشده است و روند بهصورت دستی ادامه دارد. از عصر دوشنبه، درگاه اینترنتی اعلام نتایج نیز دچار اختلال بوده و این موضوع بر تنشهای انتخاباتی افزوده است.
این انتخابات با مشارکت بالا و فضای نسبتاً آرام برگزار شد، اما نهادهای ناظر از جمله سازمان کشورهای آمریکایی هشدار دادهاند که طولانی شدن روند شمارش ممکن است بستر شکلگیری اعتراضات یا درگیریهای احتمالی باشد.
ترامپ وارد ماجرا شد؛ از اتهامزنی تا تهدید
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، که پیش از انتخابات از نامزد محافظهکار، اسفورا، حمایت کرده بود، در پیامی در شبکه «Truth Social» ادعا کرد بدون ارائه سند، دولت هندوراس «میخواهد نتیجه انتخابات را تغییر دهد» و تهدید کرد: «اگر چنین کنند، باید هزینه سنگینی بپردازند.»
ترامپ همچنین پیش از روز رأیگیری اعلام کرده بود که در صورت پیروزی اسفورا، با وی برای مقابله با قاچاق مواد مخدر همکاری خواهد کرد. وی مونکادا را «کمونیست» و نصرالله را «نزدیک به کمونیسم» توصیف کرده بود.
این در حالی است که در اقدامی بحثبرانگیز، خوان اورلاندو هرناندز، رئیسجمهور پیشین هندوراس که در آمریکا به ۴۵ سال زندان محکوم شده بود، به دنبال درخواست ترامپ برای رأی دادن به اسفورا و سپس دستور عفو وی، روز دوشنبه از زندان آزاد شد.
اعتراض مونکادا و واکنش خانواده زلایا
ریگسی مونکادا، نامزد حزب حاکم، شامگاه دوشنبه تأکید کرد «انتخابات هنوز از دست نرفته است» و مدعی شد برخی احزاب روند رأیگیری و شمارش را «دستکاری» کردهاند. وی همچنین دخالت آمریکا در انتخابات را محکوم کرد.
مانوئل زلایا، رئیسجمهور پیشین و همسر رئیسجمهور کنونی هندوراس، نیز مداخلههای ترامپ را «اقدامی برای جلوگیری از پیروزی مونکادا» دانست و اعلام کرد مردم هندوراس «در برابر هرگونه دخالت خارجی برای حفظ دموکراسی خواهند ایستاد.»
احتمال احیای روابط با تایوان
هر دو نامزد اصلی، یعنی نصرالله و اسفورا، پیشتر اعلام کردهاند در صورت پیروزی ممکن است روابط دیپلماتیک با تایوان را که در سال ۲۰۲۳ قطع شد، از سر بگیرند؛ اقدامی که میتواند برای چین مهمترین عقبگرد دیپلماتیک در آمریکای لاتین طی دهههای اخیر باشد.
در تایپه، لین چیا-لونگ، وزیر خارجه تایوان، اعلام کرد این جزیره آماده همکاری فعال با هر نامزدی است که به ریاستجمهوری هندوراس برسد و افزود: «امید داریم پس از انتخابات، روابطی برابر و مبتنی بر منافع مشترک میان تایوان و هندوراس برقرار شود.»
سوابق نامزدها
نصرالله، فلسطینیتبار، مجری باسابقه تلویزیون و معاون پیشین رئیسجمهور، برای سومین بار در قالب حزب لیبرال وارد رقابت شده و برنامه خود را بر «احیای قانونمداری و مبارزه با فساد» استوار کرده است.
ناصری اسفورا، فلسطینیتبار، شهردار پیشین تگوسیگالپا و ۶۷ ساله، نامزد محافظهکاران و مورد حمایت صریح ترامپ است.
