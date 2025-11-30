به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ریکسی مونکادا، نامزد انتخابات ریاست جمهوری هندوراس از حزب آزادی و بازسازی، در نشست مطبوعاتی اعلام کرد که اقدام دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا در عفو خوان اورلاندو ارناندس، رئیسجمهوری سابق هندوراس که به ۴۵ سال زندان محکوم شده است، «یک جنایت» محسوب میشود و هدف آن بازگرداندن جرائم سازمانیافته به سیاست این کشور است.
حمایت ترامپ از نامزدهای محافظهکار
وی با اشاره به حمایت علنی ترامپ از نصری آسفورا، نامزد محافظهکار، تأکید کرد: «تردیدی وجود ندارد که دو اقدام مشخص سه روز قبل از انتخابات رخ داده است که آشکارا دخالت محسوب میشوند». مونکادا افزود: پیامهای ترامپ، دو اقدام انتخاباتی به نفع نامزدهای دستنشاندهاش، نصری آسفورا و سالوادور نصرالله از احزاب ملی و لیبرال است.
رئیسجمهوری آمریکا روز چهارشنبه حمایت دولت خود را مشروط به پیروزی آسفورا در انتخابات اعلام کرد. ترامپ در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت که در صورت پیروزی این نامزد، واشنگتن «بسیار حمایتکننده» خواهد بود. وی همچنین از مردم هندوراس خواست به آسفورا رأی دهند و ادعا کرد که مونکادا «نزدیک به کمونیسم» است و نصرالله قصد دارد با «فریب مردم» آرا را تقسیم کند.
انتقاد مونکادا از سیاستهای مداخلهجویانه
مونکادا اظهار داشت که هندوراس مانند سایر کشورهای منطقه، همواره هدف سیاستها و اقدامات مداخلهجویانه بوده است؛ سیاستهایی که ریشه در دوران استعمار دارند و تا امروز ادامه یافتهاند. وی هشدار داد که این اقدامات متوقف نشدهاند و تأکید کرد که مبارزه با آنها ادامه خواهد داشت.
این نامزد ریاست جمهوری در مورد عفو اعلام شده توسط ترامپ گفت: این مانور به دلیل ناتوانی نامزدهای نظام دو حزبی در کسب حمایت مردمی رخ داده است. وی افزود: «الیگارشی به واشنگتن دوید تا سلطان اصلی خود را عفو کند و او را در طول انتخابات بازگرداند. این مردم دوباره آنها را شکست خواهند داد.»
اتهام قاچاق مواد مخدر
مونکادا، ارناندس را «بزرگترین قاچاقچی مواد مخدر در تاریخ هندوراس» و «نماینده اصلی نظام دو حزبی» توصیف کرد و مدعی شد که در دوران ریاست جمهوری او، ۴۰۰ تن کوکائین به آمریکا ارسال شده است. وی تصریح کرد: «نظام دو حزبی، هندوراس را به یک پناهگاه مالیاتی، پناهگاهی برای پولشویی، فساد، فرار مالیاتی و جرائم سازمانیافته تبدیل کرده بود.» مونکادا افزود که به قدرت رسیدن سیومارا کاسترو، رئیسجمهوری فعلی هندوراس توانست این روند را متوقف کند.
دعوت به مشارکت مردمی
مونکادا از شهروندان خواست تا «با امید» رأی دهند و مانع بازگشت قاچاق مواد مخدر و نظام دو حزبی ننگین شوند.
بیش از ۶ میلیون شهروند هندوراس واجد شرایط رأی دادن در انتخابات سراسری امروز یکشنبه ۳۰ نوامبر (۹ آذر) هستند. در این انتخابات رئیسجمهوری، سه معاون رئیسجمهوری، ۲۹۸ شهردار، ۱۲۸ عضو پارلمان هندوراس و ۲۰ نماینده پارلمان آمریکای مرکزی انتخاب خواهند شد.
