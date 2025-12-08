به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وبینار بین‌المللی «سنت نبوی، سیرت فاطمی» امروز (دوشنبه) به همت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با سخنرانی بانوان جهان اسلام برگزار شد.

ریحانه سلامی رئیس ستاد مرکزی هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر در این وبینار گفت: سنت نبوی، ما را به وحدت، عدالت، همدلی و صلح فرا می‌خواند و سیره فاطمی، روح زن مسلمان را از فردگراییِ مصرف‌زده به جامعه‌گرایی الهی ارتقا می‌دهد و او را در تراز یک کنشگر اخلاقی جهانی قرار می‌دهد. این‌جاست که معنا و رسالت تقریب مذاهب آشکار می‌شود؛ تقریب، یک تاکتیک سیاسی یا سازش موقت نیست؛ بازگشت به سرچشمه همان سنت نبوی و سیره فاطمی است که وحدت را در جان انسان‌ها می‌نشاند و برادری را از شعار به حقیقت تبدیل می‌کند.امروز ما باید این پیام را از نو برای جهان روایت کنیم؛ پیامبر اسلام تمدنی بنا نهاد که در آن، هیچ قوم و نژادی بر دیگری برتری نداشت؛ هیچ زنی تحقیر نمی‌شد؛ هیچ انسانی به جرم اختلاف نظر تکفیر نمی‌شد و هیچ قلبی به روی صلح، گفت‌وگو و اخلاق بسته نمی‌ماند. در چنین جهانی، بازخوانی سیره زهرا (س)، بازخوانی ارزش‌های مادرانه، کرامت زنانه، عدالت اجتماعی و عقلانیت الهی است.

در ادامه این وبینار دکتر خدیجه شهاب استاد دانشگاه لبنان گفت: زنان مقاوم جنوب لبنان با الگوگرفتن از حضرت فاطمه(س) در جنگ اخیر رژیم صهیونیستی علیه لبنان، ایستادگی کردند و به دفاع از سرزمین و حقوق و فرزندان و جامعه خود پرداختند. زنان ایرانی هم به دفاع از حق می‌پردازند که ما نمونه آن را در جریان جنگ تحمیلی اخیر رژیم صهیونیستی دیدیم که آن بانوی مجری چگونه در تلویزیون ایران از حق دفاع کرد. زنان در جنگ تحمیلی دوازده روزه نشان دادند که دفاع از حق محدود به یک فرد نیست بلکه همه باید از حق دفاع کنند.

ساجده الحائری استاد دانشگاه عراقی: امروز در جهانی زندگی می‌کنیم که خشونت فراوان آن را احاطه کرده و لبریز از خشونت شده و ظلم و جنایت در آن گسترش یافته است، خشونت در تمام اشکال همه جا را فرا گرفته است، به همین سبب ما امروز بسیار نیاز داریم به الگوی حضرت فاطمه(س) و به آن شیوه ای برگردیم که بانوی بزرگ اسلام در مقابله با ظلم و ستمگری در پیش گرفته بود. اینکه حضرت فاطمه(س) چگونه توانستند نقشه زندگی برای مقابله با چالش‌ها ارائه کنند،حضرت فاطمه زهرا(س) در معرض ظلم قرار گرفتند اما با صبر و کلمه طیبه و به دور از خشونت با آن مقابله کرد.

کریستین ژیلبرت گیوم استاد دانشگاه و فعال فرهنگی فرانسه: ادای احترام به فاطمه زهرا(س) تنها یک عمل معنوی نیست. این یک اقدام برای ترمیم حافظه است. یک عمل حقیقت‌خواهی، زیرا هر ادای احترام، آنچه را پنهان کرده‌اند، آشکار می‌کند. هر یادآوری، به آنچه خواستند خفه کنند، جان دوباره می‌بخشد و هر خاطره‌ای که به اشتراک گذاشته می‌شود، پرده‌ای دیگر از چهره تاریخ او کنار می‌زند و به لطف وفاداری کسانی که قرن‌هاست اهل‌بیت را دوست دارند و تکریم می‌کنند،حافظه او از میان نرفته است چرا که نسل‌ها را در می‌نورد و الهام‌بخش است.

بیان عبید العریض، استاد دانشگاه و نویسنده عراقی: حضرت فاطمه زهرا(س) نه تنها در زندگی نبوی بلکه در تربیت فرزندان و مدیریت خانواده، الگویی بی‌نظیر برای زنان جهان است و زندگی ایشان می‌تواند راهگشای مسائل اجتماعی و فرهنگی امروز باشد.

سیلویا روس کالدرون ریواس استاد دانشگاه پرو: حضرت فاطمه زهرا نمونه کامل زن مؤمن است، ایشان استوار در ایمان، پایدار در اصول، و مهربان با دیگران بودند. سیره‌ این بانوی گرامی الهام‌بخش زنان و مردان برای زیستن با کرامت، اخلاص و با حس عمیق مسئولیت‌پذیری نسبت به جامعه بود. در روزگاری که جهان در جست‌وجوی الگوهای برای صلح، برابری و اصالت است، چهره فاطمه زهرا بیش از پیش می‌درخشد. ایشان به ما یادآورمی‌شود که نیروی حقیقی از عشق، ایمان و تعهد به نیکی سرچشمه می‌گیرد.

ایمان محمد حرب پژوهشگر لبنانی: در عرصه جامعه مدنی، زنان با مشارکت در طرح‌های مقابله با خشونت و حمایت از قربانیان، نقش کلیدی دارند. در حوزه دینی و فکری، آنان با ارائه خطابی معتدل، ارزش‌های رحمت و عدالت را ترویج می‌کنند. در سیاست و رسانه، زنان صدای مهمی برای افشای حقیقت و دفاع از حقوق مردم هستند. نمونه‌های بارز آن شهیدان رسانه‌ای فلسطینی مانند شیرین ابو عاقله، فاطمه حسین و فرح عمر هستند که با شجاعت خود، علی‌رغم خطرات، رنج مردم فلسطین و زنان و کودکان را به دنیا منتقل کردند و بر افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری تأثیر گذاشتند. حضرت زهرا(س) الگویی کامل از مقاومت در برابر ظلم و انحراف بود. او با احتجاج و مواضع محکم خود، نه برای حق شخصی بلکه برای هدف رسالتی بزرگ، یعنی وفاداری به امیرالمؤمنین (ع)، حرکت اعتراضی در اسلام را رهبری نمود و نشان داد که چگونه می‌توان با ظلم مقابله و حق را احیا کرد.



اسما کایا آلتی محقق و پژوهشگر ترکیه‌ای: اگر امروز حضرت فاطمه(س) حضور داشتند، تنها در کنار مظلومان نمی‌ایستاد؛ بلکه آنان را برپا می‌داشت، با صبر نیرو می‌بخشید، با عزت ترمیم می‌کرد و با آموختن توکل به خدا، روح مقاومت را در جانشان زنده می‌ساخت. در برابر کبر، امپریالیسم و اشغالگری و در برابر فروپاشی امت اسلامی، دکترین تازه‌ای ارائه می‌داد و آن را در رگ‌های امت تزریق می‌کرد. وی نسخه‌ای نو از خطبهٔ فدکیه را در جان‌ها می‌دمید و چنین ندا می‌داد: ای امت! آنچه شما را استوار نگاه می‌دارد، ثروت شما نیست؛ تسلیم و بندگی شما در برابر خدای متعال است. آنچه شما را نیرومند می‌کند سلاح‌هایتان نیست، عدالت شماست. آنچه شما را عزیز و سربلند می‌گرداند، کثرت عددی‌تان نیست؛ خون شهیدان شما است.

وااوده زینب تورسانی، فعال فرهنگی و رسانه‌ای اندونزیایی: رابطه حضرت زهرا(س) با هدف آفرینش انسان نیز قابل توجه است. اگر نقش کیهانی ایشان نور است، فلسفه زندگی ایشان تجسم کامل عبادت است. تمام زندگی ایشان فلسفه آفرینش انسان، یعنی تسلیم کامل در برابر خداوند را نمایان می‌سازد، همان‌گونه که در قرآن آمده است و من جن و انس را نیافریدم مگر برای آنکه مرا عبادت کنند. حضرت فاطمه(ع) اولویت معنوی را بر تعلقات مادی مقدم داشته و عشق به جهان را از طریق عشق و انس با قرآن کریم نشان داد. عبادت و توجه ایشان به قرآن چنان بود که مطالعه مداوم این کتاب مقدس بخش جدایی‌ناپذیری از زندگی روزمره ایشان بود.



مریم علیزاده مدرس و پژوهشگر از سوریه: حضرت فاطمه(س) بتول است که خداوند او را برگزیده است. کسی که به عبادت و بندگی خداوند مشغول بود. او یک زن واقعی است. همه باید او را الگوی خود قرار دهیم، ما در این دوران باید در صبر از او الگو گرفته و به آن آراسته شویم، همانطور که او صبور بود، باید همانند او سخن حق را بر زبان جاری کنیم. ما امت اسلام هستیم که در این دوران به زنانی همچون حضرت فاطمه(س) این بانوی بزرگ نیاز داریم و باید از او الگو بگیریم. ما اکنون در آستانه میلاد باسعادت ایشان قرار داریم و در هر مناسبت میلاد یا شهادت، ایشان را یاد می‌کنیم. او فقط یک مادر نیست، او همیشه الگوی ما با عزت و افتخار باقی خواهد ماند.



صباحت سیده رضوی فعال فرهنگی از هند: از درخشندگی باطن پاک حضرت فاطمه(س) همین بس که خدا او را از نور عظمت خود آفرید و پرتو روحش، آسمان‌ها و زمین را روشن ساخت. میلاد ایشان برای ما تنها یک جشن نیست؛ یادآوری است برای تلاش به‌سوی پاکی، خدمت به دیگران، عدالت‌خواهی و فروتنی. حضرت زهرا (س) الگویی برای همه‌ی مؤمنان‌اند؛ نه فقط برای زنان، بلکه برای تمام انسان‌ها—در ایمان، ایثار و استقامت. امروز که این میلاد مبارک را گرامی می‌داریم، بیایید با خود عهد کنیم که از سیره‌ی ایشان درس بگیریم؛ نوری از نور ایشان را در رفتار با خانواده، در عبادت و در خدمت به جامعه وارد زندگی خود کنیم.



ام لیلی شریف مبلغ و پژوهشگر دینی از هند: فاطمة الزهرا(س) تصویر حقیقت کاملی است که اگر کسی شب قدر را درک کند ایشان را هم درک خواهند کرد. حضرت زهرا(س) از کودکی برای پدر بزرگوارش و هم برای همسرش خیر کثیر بود. از لحاظ علمی و عرفانی همین بس است که دعای نور، خطبه فدک و... از این بانو بوده است که این منبع تمام مسائل علمی، عرفانی و تشنگان علم و معرفت را سیراب می‌کند. ایشان در تمامی زندگی خود در برابر باطل ایستاد و به تمامی آزادگان جهان ثابت کرد که باید در برابر ظلم ایستاد. زندگی حضرت زهرا (س) از کودکی تا شهادت مشعل راه هدایت انسان ها است و تمامی مسلمانان باید از ایشان پیروی کنند.

