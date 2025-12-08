به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نهمین دوره گفت‌وگوی ادیان اسلام و مسیحیت با موضوع معنویت و انسان معاصر از دیدگاه علامه محمدتقی جعفری و پرفسور میرچا الیاده، صبح امروز به کار خود پایان داد.

در ابتدای اختتامیه این دوره از گفت وگوها، حجت الاسلام والمسلمین دکتر قنبری، معاون ارتباطات و بین الملل جامعةالمصطفی در سخنانی با تشکر از همه شرکت کنندگان در این همایش به ویژه میهمانان از کشور رومانی، گزارشی از نهمین دوره گفت وگوهای میان ادیانی در جامعةالمصطفی ارائه نمود.

مسجد و کلیسا نسبت به جامعه دارای مسئولیت هستند

در ادامه،کشیش دکتر میهای پاول، هماهنگ کننده دفتر کلیسای ارتدکس رومانی طی سخنانی بر اهمیت ادامه این گفتگوها در سه محور خانواده، جامعه و آینده تاکید کرد.

کشیش پاول با تقدیر از برگزاری این دوره از گفت وگوها، اظهار داشت: با وجود اینکه ما در غرب شما هستیم اما تفکری شرقی داریم و این گردهمایی شاهدی بر این نکته است که گفت وگو می تواند فاصله ها را نزدیک نماید.

وی ادامه داد: در این دوره نکات و موضوعات مختلفی مورد بحث قرار گرفت به ویژه اینکه مسجد یا کلیسا هر دو نسبت به جامعه دارای مسئولیت هستند. وظیفه ما حمایت از ضعیفان جامعه و افراد در معرض آسیب به ویژه در نسل جوانان و نوجوانان است.

پدر پاول در ادامه به بیان برخی موضوعات قابل بحث در دوره های بعدی این گفتگوهای میان ادیانی پرداخت و گفت: موضوع ساختار آموزش دینی در جامعه یکی از مباحث در آینده می تواند باشد. همچنین عناوین مباحث مرتبط با خانواده که امروز تحت هجمه انواع آسیب های مختلف از جمله اعتیاد، مشروبات الکلی، فضاهای غیراخلاقی و… قرار دارند.

وی فضای مجازی را یکی از بسترهای آسیب زا برای کودکان و نوجوانان دانست و خاطرنشان کرد: البته ما با تکنولوژی مخالفتی نداریم اما بر اساس تحقیقات صورت گرفته بیش از هفتاد درصد آسیب هایی که نسل جوان با آن مواجه هستند در فضای مجازی شکل می گیرد.

مدیر اداره الهیات و آموزش پاتریارکی در پایان با تاکید بر اهمیت ارائه آموزش های دینی بر اساس نیاز جامعه و موضوع جوانان و شخصیت سازی، ابراز داشت: به صورت کلی پیشنهاد من این است دوره های بعدی این گفتگوها حول سه محور خانواده، جامعه و آینده دنبال شود.

بهره مندی ایران از فرهنگ، فلسفه و تاریخ غنی

پرفسور ویورل ویزوریانو، رئیس دانشگاه فلسفه دانشگاه بخارست نیز با تقدیر از جامعةالمصطفی و دانشگاه بخارست در برگزاری این دوره، اظهار داشت: بسیار جای خرسندی است که توانستیم در این دوره درباره دو اندیشمند بزرگ، علامه جعفری و پرفسور الیاده سخن بگوییم که هسته اصلی این گفتگوها را شامل می شد.

وی با تاکید بر بهره مندی ایران از فرهنگ، فلسفه و تاریخ غنی، تصریح کرد: این سفر فرصتی برای آشنایی با آیین و مذهب تشیع شد و از این بابت باید قدردان میهمان نوازی شما باشم.

پرفسور دیزوریانو در پایان خاطرنشان کرد: این دوره از گفتگوها موجب آشنایی من با شخصیت علمی علامه جعفری شد و قطعا آثار گرانبهای وی یکی از منابع علمی تحقیقات من در آینده خواهد بود.

فلسفه و الهیات از یکدیگر جدا نیستند

کشیش دکتر والنتین ایلیه، رئیس دانشکده الهیات ارتدوکس دانشگاه بخارست نیز در سخنانی اظهار داشت: فلسفه و الهیات از یکدیگر جدا نیستند و با مطالعه در آثار این دو فیلسوف بزرگ می توان به این موضوع پی برد.

وی خاطرنشان کرد: روابط ایران و رومانی از سال ۱۹۷۹ به ویژه در حوزه توسعه تجارت بسیار خوب بوده است اما موضوع معنویت فصل جدیدی از این روابط است و برگزاری این گفتگوها می توانند پلی را برای این ارتباطات فرهنگی ایجاد نمایند.

آشنایی با فلسفه علامه جعفری ایده های جدیدی را پدید آورد

دکتر کنستانتین-ایولیان دامیان استادیار دانشکده الهیات ارتدکس دانشگاه بخارست، در سخنان خود سفر به جمهوری اسلامی ایران را بسیار ارزشمند و ثمربخش دانست و گفت: آشنایی با علامه جعفری و فلسفه وی، ایده های جدیدی را در ذهن من شکل داد.

وی با تبریک به مسئولان برگزاری این دوره از گفتگوها، اظهار داشت: حضور در این صحنه برای من جای افتخار دارد و از خدا می خواهیم در زمان و مکانی دیگر گرد هم آییم و تجربیات بسیار خوبی را پدید بیاوریم.

آثار گفت‌وگوهای میان ادیانی در بلندمدت موجب پیشرفت فرهنگی خواهد شد

کشیش دکتر ایوان دورا، استادیار دانشکده الهیات ارتدکس دانشگاه کنستانتا نیز با تقدیر از برگزاری این دوره از گفتگوها، اظهار داشت: در این دوره از گفتگوها اشاره زیادی به بحران ها شد که در طول تاریخ این مسئله همواره وجود داشته است.

وی خاطرنشان کرد: نکته ای که باید بپذیریم این است که در کوتاه مدت نمی توان تغییر جدی و ساختاری در یک جامعه ایجاد نمود اما می توانیم گفتگوهایی را دنبال نماییم که نتایج آن در بلند مدت قابل مشاهده است.

دکتر دورا تاکید کرد: برای ایجاد تغییر ذهنیت و نگرش جدید به این گفتگوها نیاز است و می تواند زمینه پیشرفت فرهنگی جامعه را هموار سازد.

میزبانی المصطفی بیانگر شوق و احترام زیاد به گفتگوهای علمی و بین المللی است

خانم دکتر کرتو مارینا رکسانا، دکتری علوم تربیتی و روانشناسی نیز این دوره را بسیار پربار و ارزشمند و فرصتی برای تبادل فرهنگی و علمی دانست که ستون های دوستی دوجانبه فرهنگی و معنوی میان دو طرف را پدید آورده است.

وی با ابراز خرسندی از برگزاری موفق این کنفرانس، اظهار داشت: علاوه بر مطالب ارزشمند ارائه شده، فضایی بسیار صمیمی و منظم در این دوره را شاهد بودیم که در همه ارائه مقالات و گفتگوها قابل مشاهده بود و این بیانگر شوق و احترام زیادی است که برای گفتگوهای علمی و بین المللی در اینجا وجود دارد.

خانم دکتر کرتو مارینا رکسانا ادامه داد: در این نشست فرصت ملاقات با انسان های فوق العاده ای را داشتم و حس گرمای یک جامعه ای را تجربه کردم که با قلب باز و احترام پذیرای ما بودند. این دوره شروعی برای ارتباطات گسترده و ادامه دار و موفق خواهد بود و پروژه های جدید و مسیر های بدیعی را برای ادامه گفتگو و تبادل افکار پدید می آورد.

