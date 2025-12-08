کد مطلب: 1759316

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه‌ی میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها، ضریح مطهر امام حسین علیه‌السلام در کربلای معلی گل‌آرایی شد.