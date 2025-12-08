https://fa.abna24.com/xjXLr۱۷ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۳ کد مطلب 1759316 اخبار نهادهای دینی و اهل بیتی ع اخبار عتبات عالیات عراق صفحه اصلی اخبار نهادهای دینی و اهل بیتی ع اخبار عتبات عالیات عراق عکس خبری | گلآرایی ضریح مطهر سیدالشهدا(ع) در آستانه میلاد حضرت زهرا(س) ۱۷ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۳ کد مطلب: 1759316 به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانهی میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها، ضریح مطهر امام حسین علیهالسلام در کربلای معلی گلآرایی شد. .................... پایان پیام برچسبها کربلای معلی حرم امام حسین(ع) میلاد حضرت زهرا(س) روز مادر
نظر شما