عکس خبری | گل‌آرایی ضریح مطهر سیدالشهدا(ع) در آستانه میلاد حضرت زهرا(س)

۱۷ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۳
کد مطلب: 1759316
عکس خبری | گل‌آرایی ضریح مطهر سیدالشهدا(ع) در آستانه میلاد حضرت زهرا(س)

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه‌ی میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها، ضریح مطهر امام حسین علیه‌السلام در کربلای معلی گل‌آرایی شد.

