به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ساختمان کلیسای سابق «لیندیس‌فارن یونایتینگ» که قدمتی صد ساله دارد و ماه‌ها خالی و رها شده بود، توسط جامعه مسلمان هوبارت بازسازی و به مسجد تبدیل شد.

این اقدام با استقبال شورای کلیسای متحد تاسمانیا مواجه شد. «روهان پرایور»، وزیر هماهنگی این کلیسا گفت: «ما واقعا قدردان هستیم که این مکان همچنان محلی برای گردهم آمدن جامعه، تامل و عبادت باقی خواهد ماند، همان نقشی که از سال ۱۹۰۳ تاکنون داشته است.»

«هود الدواحده» و «هبه کلجه»، از اعضای جامعه مسلمانان به همراه دیگر افراد، این کلیسا را به مسجدی به نام «خانه هدایت هوبارت» تبدیل کرده و امیدوارند که این مسجد خلا خدمات مذهبی و فرهنگی برای خانواده‌های مسلمان را پر کند.

الدواحده گفت: «می‌خواهم میراث زیبای این کلیسای سابق که در سال ۱۹۰۳ ساخته شده را به‌ عنوان مکانی برای عبادت گرامی بدارم. این مکان بیش از یک قرن به جامعه خدمت کرده و خانه هدایت هوبارت این میراث را ادامه خواهد داد.»

برنامه این مسجد شامل ارائه آموزش اسلامی، کلاس‌های عربی و گفت‌وگوی بین ادیان با هدف حفظ ارتباط نسل جوان با دین و فرهنگشان خواهد بود.

تحلیلگران اقتصادی و جمعیتی اعلام کرده‌اند که تاسمانی از زمان همه‌گیری ویروس کرونا با اولین دوره طولانی «فرار مغزها» مواجه شده، به طوری که بسیاری از متخصصان به دنبال فرصت‌های شغلی بهتر این ایالت را ترک کرده‌اند.

تاسمانی همچنین تنها ایالت بدون مدرسه اسلامی است، اگرچه مدرسه ابتدایی «بوون رود» در شمال هوبارت امسال آموزش اسلامی را آغاز کرده است. در حال حاضر سه مسجد اسلامی در هوبارت و لانسستون وجود دارد.

