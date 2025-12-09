حجت‌الاسلام والمسلمین سید ساجد نقوی در پیامی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر و مبارزه با فساد اظهار داشت: فلسطین از سال ۱۹۴۸ تاکنون در خون غوطه‌ور است، اما در دو سال گذشته، شب سیاه ظلم و ستم در غزه حاکم شده است. از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، ظلم، خشونت و سرکوب ادامه دارد و شدت آن در تاریخ بشریت بی‌سابقه بوده است.

وی افزود: سازمان‌های بین‌المللی در برابر قدرت‌های بزرگ و کشورهای متجاوز ناتوان‌اند و همین ناتوانی باعث شده که فلسطینیان و مردم کشمیر همچنان از حقوق اولیه خود محروم بمانند. توافقنامه‌های به‌اصطلاح صلح نیز در غزه به دلیل محدودیت‌های تازه رژیم اسرائیل ناکام مانده و قدرت‌های جهانی بار دیگر فلسطینیان را فریب داده‌اند.

علامه ساجد نقوی همچنین نسبت به فساد گسترده در پاکستان هشدار داد و تأکید کرد که این فساد همچون موریانه از پایین‌ترین سطوح تا بالاترین مناصب، سراسر کشور را در بر گرفته است. گزارش‌های اخیر صندوق بین‌المللی پول و سازمان شفافیت بین‌المللی، نمونه‌های روشنی از این فساد به شمار می‌روند. وی تصریح کرد که اگر نظام عادلانه‌ای برقرار نشود، پیامدهای جبران‌ناپذیری در پی خواهد داشت.

رئیس حزب نهضت جعفریه پاکستان در پایان از سازمان‌های بین‌المللی و حاکمان کشورهای اسلامی خواست به وعده‌ها و مسئولیت‌های خود در قبال مردم فلسطین عمل کنند تا بحران انسانی در غزه و دیگر مناطق مظلوم به پایان برسد.