حضرت زهرا(س)، تا ابد برای تمام زنان جهان چراغ راه و الگوی نورانی است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله سید ساجد علی نقوی در پیامی به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: سیره، شخصیت و زندگی دختر گرامی پیامبر اکرم(ص) ، حضرت فاطمه زهرا(س)، تا ابد برای تمام زنان جهان چراغ راه و الگوی نورانی است. ایشان با علم و کمال، تربیت عالی، ارزش‌های اخلاقی والا و قناعت‌ورزی، پایه‌های یک جامعه نمونه اسلامی را بنیان نهادند.

وی افزود: بر اساس هدایت و راهنمایی پیامبر اکرم(ص)، حضرت فاطمه زهرا(س) از هر زاویه - چه در مقام مادر، چه همسر و چه دختر - بهترین الگو و شخصیت آرمانی برای زنان جهان هستند. ایشان در جایگاه دختر، مایه رحمت برای وجود مقدس پیامبر رحمت‌للعالمین بودند و پس از ازدواج نیز گونه‌ای از سبک زندگی را ارائه دادند که برای زنان، نمونه‌ای کامل و بی‌نظیر است.

آیت الله ساجد نقوی بیان کرد: حضرت فاطمه(س) تمام امور خانه را شخصاً انجام می‌دادند؛ از جارو زدن و غذا پختن تا ریسندگی، آسیاب کردن، تربیت فرزندان و برخورد مهربان و برابر با خدمتکار خود، که همه اینها شیوه رفتاری برجسته ایشان بود.

رئیس شورای علمای شیعه پاکستان در ادامه تأکید کرد: در شرایط دشوار امروز، بر زنان امت اسلامی لازم است که در پرتو آموزه‌ها و مسیر آزادی‌بخش حضرت فاطمه(س) تلاش و مجاهدت کنند، چرا که آن حضرت در دامان پیامبر(ص) پرورش یافتند. زنان باید در تمام عرصه‌ها - از مسائل فردی و خانوادگی تا اجتماعی - شخصیت و سیره حضرت زهرا(س) را معیار قرار دهند و از دامن خود نسل‌هایی پاک‌سیرت تربیت کنند که توانایی اصلاح جامعه و جهان را داشته باشند



