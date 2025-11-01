به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر شورای علمای شیعه پاکستان در قم مقدسه، در مراسمی از اساتید پاکستانی تدریس‌کننده درس خارج تجلیل و تکریم کرد. در این مراسم، پیام حجت‌الاسلام والمسلمین سید ساجد علی نقوی، رئیس شورای علمای شیعه پاکستان، قرائت شد.

متن پیام به شرح زیر است:

برگزاری این نشست تجلیلی از سوی مسئولان و اعضای دفتر قم به‌منظور پاسداشت خدمات علمی اساتید پاکستانی مقیم قم مقدسه، اقدامی ارزشمند، شایسته‌ تقدیر و موجب تقویت روحیه و انگیزه این بزرگان است. ضمن ارج‌نهادن به این ابتکار مبارک، برای برگزارکنندگان و اساتید محترم، توفیقات روزافزون از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.

حضور شما فرهیختگان در این سر زمین مقدس از یک سو نعمتی معنوی و افتخاری بزرگ و از سوی دیگر مسئولیت‌آفرین است. این حضور، وظایف خطیر دینی، علمی و تبلیغی را در مسیر رسالت الهی و گسترش معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام بر عهده شما قرار می‌دهد.

ضروری است که در مسیر فراگیری و نشر معارف دینی، مقتضیات زمان و نیازهای فکری جامعه را مدنظر قرار دهید و روش نورانی پیامبران الهی و ائمه معصومین علیهم‌السلام را سرلوحه فعالیت‌های علمی و تبلیغی خود قرار دهید. تحقق رسالت امر به معروف و نهی از منکر، زمانی اثرگذار خواهد بود که با تربیت علمی دقیق طلاب، حمایت از آنان در مسیر کمال فکری و اهتمام ویژه به تهذیب اخلاقی همراه باشد.

قرآن کریم هدف رسالت پیامبران را اصلاح جامعه معرفی کرده و می‌فرماید: «نیت من جز اصلاح، تا حد توان نیست». همچنین آیه شریفه «باید از میان شما گروهی باشند که به خیر دعوت کنند و امر به معروف و نهی از منکر نمایند» بر این مأموریت الهی تأکید دارد.

در مسیر انجام این وظیفه خطیر، رعایت شیوه‌های صحیح امر به معروف و نهی از منکر و پرهیز از هرگونه رفتار یا گفتاری که موجب تفرقه و فاصله میان مؤمنان گردد، ضروری است. امت اسلام، امتی واحد است و باید در عمل نیز این حقیقت را پاسداری کرد؛ افتخاری که ملت پاکستان در کارنامه دینی و اجتماعی خود ثبت کرده است.

همچنین لازم است حقیقت مکتب نورانی تشیع و عقاید اصیل آن به‌درستی تبیین شود؛ مکتبی که سراسر توحید، عقلانیت، استدلال و معنویت است و هیچ نسبتی با غلو، شرک، تفویض و انحرافات فکری ندارد. تشیع، وارث میراث علمی گرانسنگی است که در کمتر مکتبی نظیر آن یافت می‌شود و اصول اعتقادی آن که توسط ائمه معصومین علیهم‌السلام و علمای ریشه‌دار تبیین شده، ثابت و تغییرناپذیر است.

در شرایط حساس کنونی جهان اسلام و با توجه به چالش‌های فراوان پیش‌رو، بهره‌گیری از ابزارها و شیوه‌های نوین تبلیغی و علمی ضروری است. لازم است در جهت تقویت فرهنگ اسلامی، ارتقای اخلاق و ترویج ارزش‌های معنوی تلاش مضاعف شود.

بار دیگر از این اقدام ارزشمند و تلاش‌های برگزارکنندگان و اساتید گران‌قدر تقدیر می‌کنیم و در پایان، برای همگی سلامت، عزت و توفیقات روزافزون مسئلت داریم.

سید ساجد علی نقوی، رئیس شورای علمای شیعه پاکستان



