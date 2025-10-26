به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست «علماء و مشایخ اسلام» به همت جامعة الکوثر در اسلامآباد پاکستان با حضور علمای برجسته و شخصیتهای دینی از مذاهب مختلف برگزار شد.
این مراسم بر ضرورت اتحاد امت اسلامی، همبستگی ملی و تقویت وحدت اسلامی تأکید داشت و شرکتکنندگان آن را رمز عزت و پیشرفت جهان اسلام دانستند.
حجتالاسلام والمسلمین علی قرعاوی به عنوان نماینده حرم مطهر امام حسین(ع) در این نشست حضور یافت و سخنرانی کرد.
حجتالاسلام والمسلمین سید ساجد علی نقوی، رئیس شورای علمای شیعه پاکستان، در سخنانی بر اهمیت همزیستی مسالمتآمیز و همگرایی میان مسلمانان تأکید کرد.
همچنین، سردار محمد یوسف، وزیر فدرال امور مذهبی پاکستان، با اشاره به جایگاه ویژه این کشور در جهان اسلام، بر لزوم وحدت و همدلی میان مسلمانان تأکید کرد و آن را کلید بقا و پیشرفت اسلام دانست.
علمای حاضر همچنین به جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشاره کرده و بر لزوم بیداری و همبستگی امت اسلامی در برابر ظلم تأکید کردند.
آنها پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران به این رژیم را نشانهای از قدرت ایمان و مقاومت اسلامی دانستند و بر ضرورت انتقال صدای مظلومان فلسطین به گوش جهانیان تأکید کردند.
در پایان، شرکتکنندگان بر نقش کلیدی علما در تحکیم وحدت و همبستگی ملی تأکید کردند و استفاده از ظرفیت منبر و محراب برای ترویج محبت و همزیستی دینی را ضروری دانستند.
آنها بر ادامه برگزاری نشستهای وحدتآفرین میان علمای مذاهب مختلف تأکید کرده و این همایش را نمادی از همبستگی و اراده مشترک امت اسلامی دانستند.
