به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله سید ساجد علی نقوی، رئیس شورای علمای شیعه پاکستان، به مناسبت اولین سالگرد شهید سید حسن نصرالله اظهار داشت: شهید حسن نصرالله مجاهدی بزرگ در عصر خود بود و با شهادتش حمایت و پشتیبانی مردمی حزبالله افزایش یافته است.
وی افزود: حرکت آزادیبخش بیتالمقدس و جنبشهای مقاومت اسلامی تقویت شدهاند و در نتیجه، قدرتهای امپریالیستی با خفت و شکست مواجه شدهاند.
آیت الله ساجد نقوی تاکید کرد: شهادت و ایثار بینظیر این شهید مقام ویژهای در سطح بینالمللی بهدست آورده و موجب پدید آمدن تغییرات گستردهای در سراسر جهان بهویژه در این منطقه شده است.
رئیس شورای علمای شیعه پاکستان ادامه داد: وضعیت کنونی بسیار وخیم است و واقعیتهای میدانی نشان میدهد که عامل این بربریت در حقیقت نیروهای امپریالیستی هستند. رژیم صهیونیستی با همه انواع منابع، بودجهها، سلاحهای پیشرفته، فناوریها، اطلاعات و طرحها تحت حمایت و نظارت قدرتهای امپریالیستی عمل میکند. بهواسطه همین حمایتها، این رژیم نامشروع دو سال است که در غزه و همچنین لبنان ویرانی و کشتار به راه انداخته است و در چنین شرایطی جامعه بشری باید برای مهار این وحشیگری و جنایت تلاش کند.
وی بیان کرد: پاکستان ظرفیت و نفوذ کافی دارد که با دیپلماسی قوی و لابیگری قدرتمند بر فشار بر قدرتهای امپریالیستی بیفزاید تا تجاوزات و خشونتها در غزه، فلسطین و لبنان پایان یابد و حتی از وقوع جنگ جهانی سوم جلوگیری شود.
آیت الله ساجد نقوی همچنین بر لزوم تقویت کمکهای امدادی برای مردم مظلوم غزه، فلسطین و لبنان تأکید کرد.
وی در پایان با گرامیداشت فداکاری شهید سید حسن نصرالله و همرزمانش، ابراز امیدواری کرد خدای متعال به مجاهدان حزبالله توفیق و شجاعت ادامه مسیر تا تحقق مأموریت عطا نماید.
