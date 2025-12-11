سادات در وحدت و انسجام دنیای اسلام نقش مهمی دارند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت هزار و پانصدمین سال ولادت پیامبر اعظم(ص) و سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا(س)، «چهارمین همایش بزرگ سادات» صبح امروز پنج‌شنبه ۲۰ آذرماه در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد.

آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی در پیامی ابراز امیدواری کردند این همایش که در راستای تکریم و خدمت به خاندان پیامبر اکرم (ص) تشکیل شده است به اهداف عالیه خود برسد.

متن پیام آیت الله مکارم شیرازی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قُل لَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَی



در آغاز میلاد سراسر نور و برکت حضرت فاطمه زهرا را به شما عزیزان خصوصاً ذریه آن حضرت تبریک عرض مینمایم و امیدوارم این همایش که در راستای تکریم و خدمت به خاندان پیامبر اکرم(ص)تشکیل شده به اهداف عالیه خود برسد و مؤثر واقع گردد.



آیه مودت، محبّت و تکریم ذوی القربی را نه فقط به عنوان یک احساس قلبی و درونی بلکه به عنوان وظیفه ای اعتقادی و اجتماعی مطرح مینماید. سادات گرام در عرصه های گوناگون مانند علم، جهاد، هدایت و تبلیغ و خدمت رسانی به جامعه خوش درخشیده‌اند و درک صحیح از این جایگاه و انتصاب آن به اهل بیت عصمت و طهارت و نقش تاریخی آنان در جهان اسلام و خارج از آن در دنیای امروز که جامعه ما نیازمند ایجاد اتحاد و انسجام و معرفی الگوهای مؤثر و نقش آفرین است از اهمیت زیادی برخوردار است.



از طرفی حمایت از آنان در ابعاد مختلف علمی اجتماعی و مادی در عین صیانت از کرامت آنان توسط عموم ارادتمندان هم جلوه ای از ادای دین به خاندان رسالت و پاسداری از شعائر الهی است. حرکتی مبارک که ثمره آن موجب ارتقاء اخلاق عمومی و تربیت نسل جدید و نشر ارزشهاست و دست یافتن به آن نیازمند برنامه ریزی دقیق می باشد.



در پایان بار دیگر ضمن عرض تبریک میلاد حضرت صدیقه طاهره به عموم شیعیان و مسلمانان و خصوصاً خاندان مبارک سادات از برگزار کنندگان این همایش و شرکت کنندگان محترم تشکر می نمایم و از خداوند متعال مسألت دارم ما را از محبین موالیان و خادمان حقیقی پیامبر مکرم اسلام و خاندان طاهرینش

قرار دهد.



والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

قم - ناصر مکارم شیرازی

