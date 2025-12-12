به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق امروز نسبت به روند عادی‌سازی روابط با اسرائیل هشدار داد و هم‌زمان به فساد گسترده—بدون ذکر نام افراد—حمله کرد.

صدر در خطبه نماز جمعه مرکزی که با خط خودش نوشته و در اختیار خطیبان جریان صدر قرار گرفته بود، تاکید کرد: عادی‌سازی و دین ابراهیمی به دروازه‌ها رسیده‌اند؛ مجاهد را تروریست می‌خوانند و تروریست را (دوست)، فساد تبدیل به خصلت شده و ظلم روش جاری، حتی از سوی کسانی که به تو و آل‌صدر انتساب می‌جویند و ما تا روز قیامت از آنان بیزاریم.

او افزود: نماز جمعه همواره و همچنان خاری در چشم استعمارگران و اشغالگران بوده؛ بلکه خاری در چشم فاسدان، ظالمان و تروریست‌ها، و خاری در چشم کسانی که در برابر فشارهای آمریکایی و صهیونیستی سر فرود می‌آورند.

مقتدی صدر یک‌شنبه گذشته خواستار برگزاری نماز جمعه میلیونی و یکپارچه در استان بابل شده بود، اما به دلیل شرایط نامساعد جوی و بارش شدید باران و سیل در چندین منطقه و شهر عراق، این تصمیم را کنار گذاشت.

صدر همچنین با تندی «فاسدان» را—بدون ذکر نام—مورد انتقاد قرار داد و گفت: فاسدان با فساد و سرقت و تسلیم‌طلبی و عشقشان به قدرت، مذهب را تضعیف کردند تا جایی که مذهب از درون و بیرون در خطر جدی قرار گرفته است.

..............................

