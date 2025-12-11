به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله اختری رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در چهارمین همایش بزرگ سادات که صبح امروز در سالن اجلاس سران برگزار شد، با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار داشت: امروز روزی مبارک و مقدس است؛ روز ولادت ریحانه رسول‌الله(ص) و برترین زنان عالم، حضرت صدیقه کبری(س)، که در کشور ما نیز به‌عنوان «روز مادر»، «روز زن» و «روز همسر» نامگذاری شده و این انتخاب، شایسته و بایسته شأن آن بانوی بزرگوار است.

وی با بیان اینکه حضرت زهرا(س) معجزه الهی و نمونه کامل عظمت خداوند در خلقت انسان است، افزود: خداوند متعال ایشان را الگوی کامل زن مسلمان و نیمه دوم حقیقت انسانیت قرار داده است. در آیه مباهله نیز تنها نامی که از میان زنان مطرح شده، وجود مبارک حضرت زهرا(س) است؛ افتخاری که جایگاه والای آن حضرت را نشان می‌دهد.

رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) ادامه داد: آیات متعدد قرآن و روایات فراوان بر ضرورت محبت، مودت و پیروی از اهل‌بیت(ع) تأکید دارند. امروز خداوند توفیق داده است تا در جمعی حضور یابیم که همه از ذریه حضرت زهرا(س) و سادات کشورهای گوناگون هستند؛ جمعی که ریشه معنوی آن به پیامبر اکرم(ص) پیوند خورده است. این اجتماع می‌تواند بستری برای ارتباط عمیق‌تر مسلمانان با پیامبر(ص) و آل‌الله در سراسر جهان باشد.

آیت الله اختری با اشاره به اهمیت شکل‌گیری «مجمع سادات» در چارچوب فعالیت‌های مجمع تقریب مذاهب اسلامی تصریح کرد: این اقدام، حرکتی مبارک و ارزشمند برای پیوند نسل‌های وابسته به خاندان پیامبر(ص) در اقصی نقاط جهان است و می‌تواند نقشی مهم در تعمیق شناخت امت اسلامی نسبت به سیره پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع) ایفا کند.

وی سپس با ذکر روایتی معروف از احمد بن حنبل درباره عظمت امیرالمؤمنین علی(ع) گفت: بزرگان اهل‌سنت نیز بر جایگاه امیرالمؤمنین(ع) و نقش برجسته ایشان در هدایت امت تأکید کرده‌اند. احمد بن حنبل می‌گوید: محبان علی(ع) اهل بهشت‌اند و دشمنان او گرفتار عذاب خواهند شد. همچنین پیامبر اکرم(ص) در توصیف حضرت زهرا(س) فرمودند آن حضرت در پیشگاه الهی دارای مقامی بزرگ است و از پیروان خویش شفاعت خواهد کرد.

رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در ادامه بر نقش محبت و ولایت اهل‌بیت(ع) در جامعه اسلامی تأکید کرد و گفت: این اجتماع بزرگ سادات می‌تواند زمینه‌ساز گسترش مودت، محبت و پیوند معنوی با خاندان پیامبر(ص) در سراسر جهان باشد؛ چراکه به تعبیر حضرت زهرا(س)، ولایت ما امان از تفرقه و عامل اتحاد است.

آیت الله اختری در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم در سایه محبت اهل‌بیت(ع)، آیین مادری، همسری، انسانیت و کرامت زن مسلمان بیش از پیش در جامعه جلوه یابد و این اتحاد و انسجام مقدس میان مسلمانان جهان روزبه‌روز عمیق‌تر و گسترده‌تر شود.

