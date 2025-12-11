به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، در چهارمین همایش بزرگ سادات که صبح امروز پنجشنبه در سالن اجلاس سران برگزار شد، با قدردانی از زحمات برگزارکنندگان گفت: برای دستیابی به وحدت و اتحاد امت اسلامی، جمهوری اسلامی ایران امروز الگویی کم‌نظیر را به جهانیان ارائه کرده است که باید از آن حفاظت کرد و برای استمرار آن اهتمام ورزید.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته توانسته وحدت شیعه و سنی را به‌طور عملی به نمایش بگذارد، افزود: در مقاطع مختلف، از جمله در جنگ ۱۲ روزه دیدیم که مذاهب گوناگون اسلامی در کنار نظام جمهوری اسلامی ایستاده‌اند. تنها بخش کوچکی از این حمایت‌ها، مجموعه‌ای دو جلدی و هزارصفحه‌ای از بیانیه‌ها، خطبه‌ها و مواضع علمای اهل‌سنت در دفاع از جمهوری اسلامی است که در مجمع تقریب گردآوری شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین شهریاری با بیان اینکه ایران در جهان اسلام الگوی وحدت است، اظهار کرد: شهید سیدحسن نصرالله تأکید داشت که تقریب در ایران به منصه ظهور رسیده و توانسته جایگاه شیعه را در کنار مذاهب اهل‌سنت تثبیت کند.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی سپس با هشدار درباره تلاش دشمنان برای ایجاد اختلاف میان مسلمانان، چهار محور اصلی این پروژه را چنین تشریح کرد:

۱. ایجاد جنگ میان کشورهای اسلامی؛ مانند درگیری‌های طولانی‌مدت میان عربستان و یمن.

۲. بهره‌گیری از ابزار تکفیر؛ چه تکفیر شیعه توسط برخی جریان‌ها و چه تکفیر اهل‌سنت توسط گروه‌های دیگر.

۳. ایجاد نزاع‌های خیابانی و فرقه‌ای؛ از جمله درگیری‌های تروریستی در پاکستان.

۴. توهین به مقدسات در فضای مجازی برای تحریک احساسات مذهبی دو طرف.

وی تأکید کرد: بسیاری از موارد اختلاف یا حوادثی که در رسانه‌ها برجسته می‌شود، رخدادهایی نادر است؛ مانند تصادف‌های کوچک که صرفاً به دلیل انتشار گسترده ویدئو، بزرگ جلوه داده می‌شوند. این موارد، واقعیت ایران را نشان نمی‌دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین شهریاری با اشاره به تغییر فضای سیاسی منطقه گفت: امروز گفتمان جنگ باید به گفتمان صلح تبدیل شود. گفتمان تکفیر و ترور که سال‌ها محور اختلافات بود، امروز جای خود را به گفتمان اسلامی و حقوق بشری داده است؛ گفتمانی که مقاومت فلسطین و شهدای جنگ ۱۲ روزه نماد روشن آن هستند.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی یکی از نیازهای اساسی امت اسلامی در مرحله کنونی را تقویت گفتمان حقیقت دانست و گفت: در برابر توهین، تحریف و جنگ رسانه‌ای باید حقیقت را با شفافیت بیان کرد.

وی با اشاره به حدیث پیامبر(ص) مبنی بر اینکه اجر رسالت محبت اهل‌بیت(ع) است افزود: همین محبت، محور وحدت و پیوند دل‌های مسلمانان است.

حجت‌الاسلام والمسلمین شهریاری تأکید کرد: شیعه و سنی هر دو تاریخ و تفسیر خود را دارند و بیان محترمانه و شفاف این دیدگاه‌ها هیچ اشکالی ندارد. اگر اختلافات به‌صورت سالم و منطقی مطرح شود، دشمن توان نفوذ و بهره‌برداری نخواهد داشت.

دبیرکل مجمع تقریب همچنین گفت: در چله دوم انقلاب اسلامی، افزون بر تبیین مشترکات، باید گفتمان اختلافات را نیز تنظیم و مدیریت کرد تا از شکل‌گیری نسبت‌های نادرست جلوگیری شود؛ نسبت‌هایی که گاهی به شیعه یا اهل‌سنت داده می‌شود در حالی که هیچ تطابقی با واقعیت ندارد.

وی در پایان گفت: هنگامی که حقیقت آشکار شود، پروژه دشمن در چهار عرصه جنگ، تکفیر، ترور و توهین با شکست مواجه خواهد شد.

