سامانه جدید صدور مجوز مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت سازمان دارالقرآن الکریم رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حسین بهبودی، مدیرکل توسعه مشارکتهای مردمی سازمان دارالقرآن الکریم، از بهروزرسانی و ارتقاء سامانه ثبت درخواست تأسیس و تغییر مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت این سازمان خبر داد.
وی با اشاره به هدف اصلی این اقدام گفت: «در راستای تسهیل و تسریع فرآیند رسیدگی به درخواستهای متقاضیان برای تأسیس، تغییر و تمدید پروانه فعالیت، سامانه مربوطه بهطور جدی بازطراحی شده است. با ادغام برخی مراحل و تغییر در چرخه رسیدگی، تلاش شده تا فرآیندها بسیار روانتر و سریعتر طی شوند.»
حمایت از تشکلهای مردمی؛ اولویت سازمان دارالقرآن
بهبودی با تأکید بر جایگاه ویژه تشکلهای قرآنی اظهار داشت: «ما معتقدیم تشکلهای قرآنی مردمی بهعنوان طلایهداران توسعه فرهنگ کلام وحی، از مهمترین ارکان جامعه اسلامی و پیشگام در تحقق منویات رهبر فرزانه انقلاب هستند. علیرغم تنگناهای موجود، این مؤسسات همواره با موفقیت عمل کردهاند و شایستگی آن را دارند که برای انجام تکالیف قانونی خود، سهلترین مسیر ممکن را طی کنند.»
وی افزود: «هرچند ضعف برخی زیرساختها و بروکراسیهای اداری گاهی مانع ایجاد شرایط ایدهآل میشود، اما سازمان دارالقرآن الکریم تمام تلاش خود را برای بسترسازی مناسب جهت تأسیس و تقویت این تشکلها به کار گرفته است.»
ویژگیهای شاخص سامانه جدید
مدیرکل توسعه مشارکتهای مردمی سازمان دارالقرآن در تشریح قابلیتهای فنی سامانه جدید گفت: «با اتصال این سامانه به درگاه اطلاعات ثبت احوال، تنها با ورود کد ملی، اطلاعات شناسنامهای متقاضیان فراخوانی و احراز میشود و دیگر نیازی به ورود دستی اطلاعات نیست. همچنین با هماهنگی صورتگرفته با سایر دستگاههای مسئول، موازیکاریها حذف شده و اگر صلاحیتی توسط دستگاههای دیگر احراز شده باشد، در این سامانه نیاز به بررسی مجدد نخواهد بود.»
بهبودی مهمترین تغییرات ایجاد شده برای تسریع در روند کار را به شرح زیر اعلام کرد:
بررسی همزمان: پیشبینی کارشناسی استانها به موازات بررسیهای ستادی.
مصاحبه آنلاین: راهاندازی امکان مصاحبه برخط با متقاضیان.
تمرکز در ارزیابی: انجام مصاحبهها توسط یک کمیته فنی و تخصصی واحد در سازمان.
حذف مراجعات حضوری: ارتقاء چرخه الکترونیکی از بارگذاری مدارک تا دریافت پروانه و حذف کامل ایاب و ذهاب.
حذف فرآیندهای پستی: ارسال و دریافت الکترونیکی تمامی مدارک برای کاهش زمان و هزینه.
تکمیل فرآیندهای تغییر و تمدید: الکترونیکی شدن کامل درخواستهای تغییرات و تمدید پروانه فعالیت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: «تلاش ما برای تسهیل امور به اینجا ختم نمیشود و در حال پیگیری و تمهید زیرساختهایی برای برداشتن گامهای بلندتر در آینده نزدیک هستیم تا خدماتی شایستهتر به فعالان قرآنی ارائه دهیم.»
.............
پایان پیام/ 218
نظر شما