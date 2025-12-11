تمجید مامیاشویلی از نصب عکس شهدا در فدراسیون کشتی ایران

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ میخائیل مامیاشویلی رئیس فدراسیون کشتی روسیه و یوری فدوروف رئیس لیگ کشتی پادوبنی و مسابقات این فدراسیون امروز وارد ایران شدند.

مامیاشویلی در گفت وگویی با تمجید از امکانات کشتی ایران گفت: امکانات فدراسیون کشتی ایران در هیچ کجای دنیا وجود ندارد.

وی ادامه داد: حضور در ایران برای من نوعی تاریخ‌سازی است. در فدراسیون کشتی تصاویری نصب شده که قهرمان هستند. این قهرمانان جان خود را فدای کشور کردند. تصاویر شهدای کشتی‌گیری که در اینجا نصب شده‌اند، برای هر کسی که از این مکان بازدید می‌کند، خاطره‌ساز است.

مامیاشویلی در خصوص شناخت خود از جهان پهلوان غلامرضا تختی گفت: تختی تنها برای ایران نیست، همه دنیا او را می شناسند

