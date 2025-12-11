  1. صفحه اصلی
  2. احیاء ارزش ها در هـنر و ورزش

تمجید مامیاشویلی از نصب عکس شهدا در فدراسیون کشتی ایران

۲۰ آذر ۱۴۰۴ - ۱۵:۱۷
کد مطلب: 1760609
تمجید مامیاشویلی از نصب عکس شهدا در فدراسیون کشتی ایران

  رئیس فدراسیون کشتی روسیه از اقدام فرهنگی علیرضا دبیر در زنده نگه داشتن یاد قهرمانان وطن قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  میخائیل مامیاشویلی رئیس فدراسیون کشتی روسیه و یوری فدوروف رئیس لیگ کشتی پادوبنی و مسابقات این فدراسیون امروز وارد ایران شدند.

مامیاشویلی در گفت وگویی با تمجید از امکانات کشتی ایران گفت: امکانات فدراسیون کشتی ایران در هیچ کجای دنیا وجود ندارد.

وی ادامه داد: حضور در ایران برای من نوعی تاریخ‌سازی است. در فدراسیون کشتی تصاویری نصب شده که قهرمان هستند. این قهرمانان جان خود را فدای کشور کردند. تصاویر شهدای کشتی‌گیری که در اینجا نصب شده‌اند، برای هر کسی که از این مکان بازدید می‌کند، خاطره‌ساز است.

مامیاشویلی در خصوص شناخت خود از جهان پهلوان غلامرضا تختی گفت: تختی تنها برای ایران نیست، همه دنیا او را می شناسند 

.............
پایان پیام/ ۲۱۸


 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha