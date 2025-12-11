نماهنگ «به نام زن» به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) منتشر شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) – ابنا - سرهنگ محمد پوراسماعیلی در گفت‌وگویی ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت مقام زن و مادر، با اشاره به اینکه زبان هنر یکی از مؤثرترین ابزارها برای بازتاب نقش آفرینی زنان در جامعه است، اظهار کرد: نماهنگ «به نام زن» ظرفیت‌ها و فعالیت‌های بانوان ایران در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و دفاع مقدس را به تصویر کشیده تا مخاطب با جلوه‌ای هنری از این حضور آشنا شود.

معاون فرهنگی و هنری سپاه قدس گیلان افزود: در متن نماهنگ از زنان و بانوان گیلانی نام برده شده و داستان اثر بر همین اساس شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه نقش‌هایی همچون معلم، پرستار، خانه دار و دیگر عرصه‌های اجتماعی در این نماهنگ برجسته شده است، گفت: در این اثر تلاش شد با نمایش نقش‌های متنوع، اثرگذاری و حضور فعال زنان در همه عرصه‌ها منعکس شود.

سرهنگ پوراسماعیلی با اشاره به پیوند تاریخی این اثر تاریخی تصریح کرد: نماهنگ «به نام زن» بازتابی از حضور زنان در دوران دفاع مقدس و استمرار نقش آفرینی آنان در جامعه امروز است و تلاش دارد ارزش‌های ایثار، خدمت و هویت فرهنگی زنان ایرانی را در قالبی هنری و ماندگار معرفی کند.

وی با بیان اینکه نماهنگ «به نام زن» با روایت گذشته و حال برای الهام بخشی به نسل‌های آینده به منظور الگو گرفتن از زنان ایثارگر و فعال جامعه، مسیر خدمت، فرهنگ سازی و مسئولیت پذیری ادامه دار باشد، تولید شده است.

معاون فرهنگی و هنری سپاه قدس گیلان تصریح کرد: این اثر به مناسبت هفته زن و میلاد حضرت زهرا (س) به همت مرکز آفرینش‌های فرهنگی-هنری بسیج گیلان تولید شده است.

