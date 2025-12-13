ارتش اسرائیل اطراف شهرک الضهیره در جنوب لبنان را هدف قرار داد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی اطراف شهرک «الضهیره» را با خمپاره هدف قرار داد و یک پهپاد اسرائیلی در منطقه رأس الناقوره، اقدام به پرتاب بمب صوتی کرد.

این حملات یک روز پس از حملات هوایی اسرائیل در روز جمعه صورت گرفت که مناطق «الجرمق»، «الزراریه»، «أنصار» و همچنین «تبّنا» در «البیساریة» را هدف قرار داد.

جنگنده‌های اسرائیلی همچنین منطقه «حمی» در شهرک «زلایا» واقع در بقاع غربی را بمباران کردند. همزمان، پروازهای گسترده و کم‌ارتفاع جنگنده‌های اسرائیلی بر فراز دشت بقاع تا شهر بعلبک و بقاع شمالی گزارش شد.

شبکه «کانال 12» اسرائیل به نقل از یک منبع امنیتی اعلام کرد که این حملات، مجتمع آموزشی و اهداف دیگری متعلق به حزب‌الله را هدف قرار داده است.

.................................

پایان پیام/ 167