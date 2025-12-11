رئیس مجمع ادیان عراق: زنان غزه با الگوگیری از زهرا(س) در برابر استکبار ایستادگی کردند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) – ابنا - یوسف الناصری شامگاه پنج‌شنبه، ۲۰ آذر ۱۴۰۴ در دومین شب سومین جشنواره حیات فاطمی در مصلای قدس شهرستان آمل، اظهار کرد: اسلام سراسر پر از بانوان و زن‌های مومن اثرگذار است که در طول تاریخ به ثبت رسیده است.

وی با اعلام اینکه حضرت زهرا(س) سرور زنان اهل عالم است و باید در زندگی‌مان به عنوان الگو مطرح باشد، افزود: فاطمه یک سّر و راز ماندگار در طول تاریخ بشریت است و برای همیشه جاوید می‌ماند پس بانوان عالم باید با حفظ حیا، حجاب و عفاف فاطمی خود را اثرگذار و ماندگار کنند.

رئیس مجمع ادیان عراق با اشاره به اینکه در کل جهان زن‌ها نیاز به الگوگیری از حضرت زهرا(س) دارند، تصریح کرد: امروزه اگر زنان غزه از حضرت زهرا(س) الگو نمی‌گرفتند با حجاب، دین و عفاف مقابل اجانب ایستادگی نداشتند، دست به مقاومت نمی‌زدند و به عنوان مادران، مردان ظلم‌ستیز و استکبارستیز در دامن خود پرورش نمی‌دادند.

وی با اعلام اینکه قانون کار برای زن بعد از جنگ جهانی دوم رواج یافت ولی در اسلام زن نیازی به اجازه برای کار ندارد، خاطرنشان کرد: نخستین بانوی طول تاریخ اسلام حضرت خدیجه(س) است که از تجار جزیره عرب بوده که همسر پیامبر اسلام و مادر حضرت زهرا(س) بود.

الناصری با اشاره به اینکه بهترین خطبه زنان در کل دنیا خطبه حضرت زهرا(س) و بعدش حضرت زینب(س) است، بیان کرد: امروزه در اوضاع نابسمان دنیا قرار داریم که زن ابزار تبلیغات تجاری و امور مختلف است هرچند باید برای ارزش گذاشتن به زن با نسخه اسلام را پیش بگیریم.

وی گفت: باید دیدگاه و نظر تمام جهان نسبت به زن باید تغییر کند و دوباره در حفظ عفاف، حجاب و شانیت بسیار دقت و ترویج شود زیرا هر جامعه خوب نیاز به مادر پاکدامن دارد.

وی یادآور شد: بسیار خوشحالم که در شهرستان آمل در سومین جشنواره حیات فاطمی حاضر هستم و در مراسم‌هایی حضور دارم که با مدیریت زنان اداره می‌شود.

----------------------

پایان پیام/۳۴۴