یورش نیروهای آمریکایی به کشتی حامل محموله چین به ایران

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه «وال استریت ژورنال» به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد که نیروهای ویژه ایالات متحده در ماه نوامبر (آبان 1404) یک کشتی را در اقیانوس هند مورد یورش قرار داده و محمولهای نظامی را که از چین به مقصد ایران در حرکت بود، توقیف کردند.
یک مقام آمریکایی به این روزنامه گفت که محموله شامل قطعاتی با کاربرد دوگانه بوده که احتمال استفاده در تسلیحات متعارف ایران وجود داشته است. مقام دیگری نیز افزود که اطلاعات جمعآوریشده نشان میدهد این محموله به شرکتهای ایرانی فعال در تأمین قطعات برنامه موشکی ایران ارسال میشده است.
به نوشته روزنامه، نیروهای آمریکایی در فاصله صدها مایل از سواحل سریلانکا به کشتی ورود کرده و پس از ضبط و نابودی محموله، اجازه ادامه مسیر به آن دادند.
در ماه ژوئیه (تیر 1404)، سفارت چین در اسرائیل گزارشهای رسانهای درباره تحویل سامانه دفاع هوایی به ایران را تکذیب کرد و تأکید نمود که پکن هیچگونه سلاحی به کشورهایی که درگیر منازعات مسلحانه هستند صادر نمیکند.
