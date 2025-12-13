  1. صفحه اصلی
نشست »نقش فن‌آوری در کارآمدی نظام سیاسی« برگزار می‌شود

۲۲ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۶
به همت مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی و با مشارکت دانشگاه باقرالعلوم(ع)، نشست «نقش فن‌آوری در کارآمدی نظام سیاسی» روز دوشنبه برگزار می‌شود.

به همت مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی و با مشارکت دانشگاه باقرالعلوم(ع)، نشست «نقش فن‌آوری در کارآمدی نظام سیاسی» برگزار می‌شود.

این نشست سومین پیش‌همایشِ هفتمین همایش کتاب سال حکومت اسلامی محسوب می‌شود و حجت الاسلام و المسلمین دکتر فلاح تفتی نماینده مجلس خبرگان رهبری و حجت الاسلام و المسلمین دکتر خان محمدی عضو هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) به ارائه دیدگاه‌های خود درباره موضوع نشست می‌پردازند و حجت الاسلام و المسلمین دکتر سیدمصطفی محمدی استاد حوزه و دانشگاه، دبیر علمی آن است.

 نشست «نقش فن‌آوری در کارآمدی نظام سیاسی» روز دوشنبه ۱ دیماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۲.۳۰ در قم، پردیسان، انتهای بلوار دانشگاه، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، طبقه سوم سالن شهید بهشتی برگزار می‌شود و علاقه‌مندان برای حضور مجازی در نشست می‌توانند به نشانی https://bbb03.dte.ir/rooms/hhk-x4g-rnk-htx/join مراجعه کنند.

