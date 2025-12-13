شخصیت حضرت زهرا(س) بهترین الگوی زنان است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین مقصود علی دومکی، از اعضای ارشد مجلس وحدت مسلمین پاکستان گفت: شخصیت نورانی حضرت فاطمه زهرا(س) برای همه انسانها، بهویژه زنان، بهترین الگو و راهنمای حقیقی است. رسول خدا آن حضرت را سرور زنان دو جهان معرفی کردهاند و ایشان چنان جایگاه والایی داشتند که پیامبر اکرم(ص) در احترام به حضرت زهرا(س) به هنگام ورودشان از جا برمیخاستند.
وی این سخنان را در مراسم جشن میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) که در شهر جیکبآباد برگزار شد، بیان کرد و در ادامه با تأکید بر اهمیت ازدواج گفت: نکاح پیوندی مقدس است که خداوند متعال از طریق آن، بقای نسل انسان را استمرار میبخشد. بسیاری از پیوندهای انسانی مانند رابطه پدر و مادر یا فرزند، خارج از اختیار انسان شکل میگیرد و به اراده پروردگار است، اما انتخاب همسر حقی است که بهطور کامل به زن و مرد واگذار شده است.
دومکی تصریح کرد: در اسلام، بدون رضایت زن، تعیین همسر برای او جایز نیست و این دین الهی با اعطای اختیار، کرامت و احترام کامل، حق انتخاب شریک زندگی را برای زنان به رسمیت شناخته است.
