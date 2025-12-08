شهید دستغیب؛ الگوی اخلاقی جامعه و وارث معارف قرآن

حجت الاسلام والمسلمین عبدالرضا محمودی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در فارس، با اشاره به فرارسیدن بزرگداشت شهادت شهید دستغیب بر ضرورت معرفی بیشتر شخصیتهای اخلاقی و علمی در جامعه تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه معارف قرآن گفت: معارف قرآن تنها در حوزه نظری و تئوریک خلاصه نمیشود، بلکه شخصیتهای بزرگی به عنوان راهبران عملی این معارف معرفی شدهاند که در رأس آنان پیامبران الهی قرار دارند. بنا بر روایات، علما وارثان انبیا هستند و این میراث گرانسنگ باید در جامعه تبیین شود.
مدیر حوزه علمیه فارس افزود: یکی از شخصیتهایی که اسوه و الگو نه تنها برای استان فارس بلکه برای کل کشور بود، حضرت آیتالله شهید دستغیب است. جامعه امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند الگوهای اخلاقی است تا علاوه بر آشنایی با معارف دینی، بتواند در عمل از چنین شخصیتهایی تأسی بگیرد.
حجت الاسلام والمسلمین محمودی خاطرنشان کرد: امیدواریم سالروز شهادت شهید دستغیب بهانهای برای معرفی بیشتر شخصیت ایشان و ضرورت بهرهگیری از اسوههای اخلاق در جامعه باشد. در همین راستا، برنامهریزی شده است که جلسات اخلاق در سراسر استان فارس و بهویژه در شیراز برگزار شود تا نسل جوان و عموم مردم بتوانند از این معارف و الگوهای عملی بیشتر بهرهمند شوند.
