  1. صفحه اصلی
  2. اخبار نهادهای دینی و اهل بیتی ع

جشن «نگار آسمانی» در فرهنگسرای رسانه برگزار می‌شود

۲۲ آذر ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۸
کد مطلب: 1761046
جشن «نگار آسمانی» در فرهنگسرای رسانه برگزار می‌شود

فرهنگسرای رسانه به مناسبت سالروز میلاد حضرت زهرا سلام‌الله علیها جشن «نگار آسمانی» را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  ویژه برنامه‌ گرامیداشت ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و بزرگداشت مقام مادر و روز زن به همت فرهنگسرای رسانه با موضوع منزلت زن فردا یکشنبه ۲۳ آذرماه از ساعت ۱۵:۳۰ برگزار می‌شود.

اجرای این مراسم برعهده دکتر سیده فاطمه موسوی شاعر آئینی کشورمان است و بناست مولودی‌خوانی، بهمراه برنامه‌های متنوع هنری و همچنین تجلیل از خانواده‌ شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای هسته‌ای نیز صورت گیرد.

فرهنگسرای رسانه در ابتدای خیابان پاسداران، خیابان گل نبی، خیابان ناطق نوری، میدان قبا واقع است.
.............
پایان پیام/ ۲۱۸

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha