به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ویژه برنامه‌ گرامیداشت ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و بزرگداشت مقام مادر و روز زن به همت فرهنگسرای رسانه با موضوع منزلت زن فردا یکشنبه ۲۳ آذرماه از ساعت ۱۵:۳۰ برگزار می‌شود.

اجرای این مراسم برعهده دکتر سیده فاطمه موسوی شاعر آئینی کشورمان است و بناست مولودی‌خوانی، بهمراه برنامه‌های متنوع هنری و همچنین تجلیل از خانواده‌ شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای هسته‌ای نیز صورت گیرد.

فرهنگسرای رسانه در ابتدای خیابان پاسداران، خیابان گل نبی، خیابان ناطق نوری، میدان قبا واقع است.

