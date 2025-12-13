برنده یوروویژن ۲۰۲۴ در اعتراض به حضور اسرائیل، جام خود را پس داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «نِمو» (Nemo)، خواننده سوئیسی و برنده مسابقه موسیقی یوروویژن ۲۰۲۴، در اعتراض به ادامه حضور رژیم صهیونیستی در این رقابت، اعلام کرد که جام قهرمانی خود را به اتحادیه پخش اروپا (EBU) بازمی‌گرداند. این اقدام در حالی صورت گرفت که برگزارکنندگان یوروویژن، هفته گذشته شرکت رژیم اسرائیل را در دوره آینده این مسابقه تأیید کردند.

نِمو با انتشار ویدئویی در صفحه اینستاگرام خود، لحظه قرار دادن جام قهرمانی در جعبه و ارسال آن به دفتر مرکزی اتحادیه پخش اروپا در ژنو (Geneva)، در کشور سوئیس را به تصویر کشید. وی در این پیام اعلام کرد که یوروویژن مدعی «وحدت، شمول و کرامت انسانی» است، اما پذیرش رژیم اسرائیل در بحبوحه جنگ نسل‌کُشانه علیه مردم غزه، این ادعاها را بی‌اعتبار می‌کند.

این موضع‌گیری پس از آن صورت گرفت که پنج کشور اروپایی شامل اسپانیا، هلند، ایرلند، اسلوونی و ایسلند در اعتراض به تصمیم برگزارکنندگان، از تحریم مسابقات یوروویژن خبر دادند. نِمو با اشاره به این کناره‌گیری‌ها تصریح کرد: «وقتی کشورهای کامل از یک رویداد خارج می‌شوند، روشن است که مشکلی عمیق وجود دارد.»

در واکنش به این اقدام، «مارتین گرین» مدیر مسابقات یوروویژن، در بیانیه‌ای اعلام کرد که برگزارکنندگان از تصمیم نِمو «متأسف» هستند، اما در عین حال مدعی احترام به دیدگاه‌های او شدند. وی افزود که نِمو همواره بخشی از خانواده یوروویژن باقی خواهد ماند. قرار است دوره بعدی این مسابقات در وین (Vienna)، پایتخت کشور اتریش برگزار شود.

نِمو در توضیح نهایی خود تأکید کرد که اعتراضش متوجه هنرمندان نیست، بلکه به سوءاستفاده سیاسی از این مسابقه برای تطهیر چهره رژیمی بازمی‌گردد که به جنایات گسترده متهم است. وی افزود: «اگر ارزش‌هایی که روی صحنه جشن گرفته می‌شوند، در عمل رعایت نشوند، حتی زیباترین ترانه‌ها نیز بی‌معنا خواهند بود.» در ادامه این موج اعتراضی، «چارلی مک‌گتیگان»، خواننده ایرلندی و برنده یوروویژن ۱۹۹۴ نیز در همبستگی با مردم فلسطین اعلام کرد که جام خود را بازخواهد گرداند.

