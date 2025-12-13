به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رویترز به نقل از ۲ مقام آمریکایی نوشت که کشورهای زیادی به حضور در این نیروی بینالمللی ابراز تمایل کردهاند و مسئولان آمریکایی در حال کار روی اندازه، ترکیب، محل اسکان، آموزش و شروط فعالیت این نیروها هستند.
این منابع که خواستند نامشان فاش نشود، گفتند که یک ژنرال ۲ ستاره برای هدایت نیروهای بینالمللی در غزه مد نظر قرار گرفته است اما هنوز تصمیم نهایی در این باره اتخاذ نشده است.
طبق طرح آتشبس غزه که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مطرح شد، در مرحله اول آتشبس برقرار شده و حماس اسرای صهیونیست را آزاد کرد و اسرائیل نیز شماری از فلسطینیهای زندانی را آزاد کرد.
بر اساس مرحله دوم، قرار است که نیروی بینالمللی در نوار غزه مستقر شود. اندونزی برای اعزام ۲۰ هزار نیرو و مشارکت در بخشهای بهداشت و عمرانی اعلام آمادگی کرده است.
طبق طرح ترامپ، نیروی بینالمللی ثبات کنترل و مسئولیت ایجاد ثبات در غزه را بر عهده میگیرد و نیروهای اسرائیلی نیز به تدریج و «بر اساس استانداردها و چارچوبهای مربوط به غیرنظامیسازی» غزه از این باریکه عقبنشینی خواهند کرد.
شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامهای مجوز تشکیل «هیات صلح» برای کنترل بر غزه و ایجاد نیروی بینالمللی ثبات را صادر کرد.
مایک والتس نماینده آمریکا در سازمان ملل پنجشنبه گفت که نیروی بینالمللی ثبات از سوی شورای امنیت مجوز دارد که با همه ابزارها حتی با استفاده از زور، غزه را غیرنظامی کند.
اما حماس اعلام کرده است که میانجیگران یعنی آمریکا، مصر و قطر در مورد خلع سلاح به طور رسمی با آنها گفتوگو نکردهاند و تا زمانی که کشور فلسطینی تشکیل نشود، خلع سلاح را نخواهد پذیرفت.
