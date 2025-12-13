استانبول میزبان همایش جهانی «امناء الاقصی» با مشارکت گسترده عالمان و خطیبان جهان اسلام/ مسجدالاقصی حق انکارناپذیر همه مسلمانان است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سومین همایش بین‌المللی «امناء الاقصی» با شعار «از منبرهای امت تا مسجدالاقصی؛ پیمان و پایداری» روز شنبه در شهر استانبول افتتاح شد و قرار است نشست‌های آن تا روز یکشنبه ادامه یابد. در این همایش، حدود ۵۰۰ عالم دینی، خطیب و امام جماعت از سراسر جهان اسلام حضور دارند.

تأکید بر جایگاه محوری مسجدالاقصی در هویت امت اسلامی

عصام بشیر، رئیس مؤسسه «امناء الاقصی» ویژه مبلغان دینی و دانش‌آموختگان علوم شرعی، در سخنرانی افتتاحیه این همایش، بر جایگاه محوری و نمادین مسجدالاقصی در وجدان مسلمانان تأکید کرد و گفت مسجدالاقصی حقی انکارناپذیر و مشترک برای همه مسلمانان است.

وی مسجدالاقصی را معیار سنجش هویت امت اسلامی و سطح آگاهی آن دانست و نسبت به خطر طرح‌هایی که شهر قدس اشغالی را تهدید می‌کند هشدار داد. به گفته وی، تهدیدها تنها متوجه بناها و اماکن مقدس نیست، بلکه هویت اسلامی، آگاهی جمعی و حضور ساکنان مقاوم قدس را هدف قرار داده و با برنامه‌هایی سازمان‌یافته در پی خالی کردن این شهر از ساکنان اصلی آن است.

قدس و غزه؛ دو روح در یک پیکر

رئیس مؤسسه امناء الاقصی با اشاره به تحولات فلسطین، قدس و غزه را «دو روح در یک پیکر» توصیف کرد و بر پیوند سرنوشت این دو تأکید ورزید. وی پایداری مردم غزه را ستود و آن را زنده‌ترین گواه بر جاری بودن روح اسلام در کالبد امت اسلامی دانست.

موضع الجزائر؛ قدس فراتر از یک پرونده سیاسی

در ادامه، محمد مأمون قاسمی حسنی، رئیس دانشگاه مسجد جامع الجزائر، در سخنانی تأکید کرد که نهادهای علمی و دینی الجزائر، به‌ویژه مسجد جامع الجزائر، حمایت از مسئله فلسطین را به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از رسالت علمی و تبلیغی خود نهادینه کرده‌اند.

وی افزود الجزائر با پیشینه مبارزاتی خود، قدس را در کانون نگاه دیپلماتیک خویش قرار داده و مسئله فلسطین را موضوعی فراتر از یک پرونده سیاسی قابل معامله می‌داند.

درس‌های تاریخ برای امروز امت اسلامی

محمد گورماز، رئیس مؤسسه تفکر اسلامی ترکیه، نیز در سخنرانی خود با رجوع به تجربه‌های تاریخی، به‌ویژه سرگذشت مسلمانان اندلس پیش از سقوط غرناطه، بر ضرورت عبرت‌گیری از گذشته تأکید کرد. وی با اشاره به استمداد مسلمانان غرناطه از جهان اسلام، خواستار حمایت جدی از مردم غزه و ملت فلسطین در مسیر دفاع از قدس و شهرهای تاریخی اسلامی شد.

برگزاری نشست‌های تخصصی

در روز نخست این همایش، دو نشست تخصصی برگزار می‌شود. نشست نخست با عنوان «قدس و فلسطین؛ واقعیت‌ها و آینده درگیری» به موضوعاتی چون جایگاه مسجدالاقصی در کانون تحولات، وضعیت کنونی غزه، آینده توافق‌ها، نقش کرانه باختری به‌عنوان سپر دفاعی قدس و تقویت جایگاه فلسطین در وجدان امت اسلامی می‌پردازد.

نشست دوم با عنوان «گفتمان تبلیغی و مسئله فلسطین» برگزار می‌شود و محورهایی همچون نقد گفتمان عادی‌سازی در فتوا و وعظ، جایگاه فلسطین در نظام فکری و تربیتی، بازتاب تحولات اخیر در جوامع غربی و راه‌های بهره‌گیری از این فضا را بررسی می‌کند.

