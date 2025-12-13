به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله اعرافی، مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور، در سخنانی به تحولات عظیم ناشی از علوم شناختی و هوش مصنوعی در عرصه پژوهش اشاره کرد.
وی تأکید کرد: فرایندی که در علوم شناختی و هوش مصنوعی بدان دست یافتهایم و با سرعت در حال پیشروی است، کاملاً با آنچه تا یک دهه قبل وجود داشت، زیر و رو شده است. وی متذکر شد تا یک دههی پیش، علوم هوشمند، ابزارها و فناوریهای جدید صرفاً نقش ابزار داشتند، اما اکنون «انقلاب ماهیت» رخ داده است.
به گزارش خبرنگار ابنا، مدیر حوزههای علمیه تصریح کرد که این فناوریها دیگر تنها ابزار نیستند، بلکه تبدیل به مشارک انسان در تحقیق و حتی تولیدکننده شدهاند که مزایای خود را به همراه دارند. وی افزود: آنچه در پیش روی نهادهای علمی است، در علوم شناختی و فناوریهای پیشرفته، امری جدید است که روزبهروز تحولات وسیعتری در آن رخ خواهد داد و آیندهای متفاوت را رقم خواهد زد.
وی تأکید کرد که محققان و نهاد تحقیق در حوزه باید در این تراز خود را بازسازی نمایند، زیرا دنیاها بسیار متفاوت شدهاند.
تغییر بنیادین کار پژوهشی
آیتالله اعرافی یکی از نمونههای واضح این تحول را مسئله «نهضت ترجمه» عنوان کرد و گفت: ۳۰ تا ۴۰ سال پیش مسئله ترجمه آثار و متون ما به زبانها و ادبیات دیگر مطرح بود، اما این بحثها اکنون با فشردن یک دکمه پایان یافته است. وی خاطرنشان کرد: میتوان ۸۰ تا ۹۰ درصد این راه را به فناوری سپرد و ترجمه در حال حاضر اصلاً مسئله نیست. وی متذکر شد که ترجمه انجامشده حتماً به ویراستاری نیاز دارد، اما مسئله بازسازی ادبیات و فرهنگ مخاطب نیز در یکی دو سال آینده مرتفع خواهد شد.
وی با اشاره به سرعت این تحولات، مثالی ارائه کرد و گفت: دور نیست که ظرف یکی دو سال آینده، محقق متن «سیری در نهجالبلاغه» شهید مطهری را به هوش مصنوعی بسپارد و به آن بگوید که متن را متناسب با فرهنگ تانزانیا در آفریقا، بازسازی کرده و به زبانهایی مانند حوسا یا سواهیلی ترجمه کند؛ این کار با همان فرهنگ و با جزئیات دقیق آن انجام خواهد شد و بهسرعت نیز تمام میشود. وی افزود: این وضعیت نشان میدهد که حتی تهیه سخنرانی، مقالهنویسی و پایاننامهنویسی نیز با دنیای قبل فرق کرده است.
قفل منابع باید باز شود/ منابع مرکز نور باید در فضای وب آزاد شوند
آیتالله اعرافی ضمن ارزشمند خواندن تلاشها و کارهایی که در مرکز تحقیقات کامپیوتری نور انجام شده است، اعلام کرد که اکنون دنیای دیگری برای این کارها باز شده است.
وی با لحنی انتقادی و اصلاحگرایانه تأکید کرد: این مجموعه منابعی که در اختیار دارید، باید قفلش باز شود و در فضای وب قرار گیرد و دیگر عصر آن نیست که این دانش را محصور کرده و برای آن امتیاز قائل شویم؛ این انحصار به پایان رسیده است.
فرصتسازی هوش مصنوعی و بازسازی حوزه
مدیر حوزههای علمیه به نگرانی برخی محققان در مورد اینکه با پیشرفت فناوری، کارها به سرعت انجام میشود و نقش محقق چه خواهد شد، پاسخ داد. وی گفت: این نگرانی اصلاً موردی ندارد؛ قدرت عقلی بشر باید به گونهای باشد که هر آنچه آماده شده و حل شده است، مفروض قرار گیرد و سپس به گامهای بعدی برود و به افقهای بلندتر بپردازد؛ این فناوریها هرگز مزاحم نیستند.
وی شرط این امر را تربیت و ساختن محققان در این تراز دانست و اظهار داشت: جریان علوم شناختی و تحولات بنیادی و انقلاب ماهیتی که در این فناوریهای پیشرفته رخ داده است، روشها، مناهج، نظامات و تمامی کارهای ما را در معرض یک تجدیدنظر و بازسازی قرار میدهد و تمامی نظامهای حوزه نیاز به یک بازخوانی و بازسازی کلان دارند.
