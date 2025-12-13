به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد روز شنبه، ۲۲ آذرماه، اعلام کرد که تغییرات اقلیمی و گسترش غیرمعیاری شهرها، میراث‌های فرهنگی و معماری کشور افغانستان را با تهدید جدی روبه‌رو کرده است.

این نهاد بین‌المللی با هشدار نسبت به توسعه نامتوازن شهرها تأکید کرد که حفظ محله‌ها و بافت‌های تاریخی نقش مهمی در صیانت از هویت شهری کشور افغانستان دارد.

بر اساس گزارش برنامه اسکان بشر، روند شهرنشینی در کشور افغانستان با سرعت در حال افزایش است و در صورت نبود مدیریت اصولی و برنامه‌ریزی مناسب، می‌تواند به تخریب آثار تاریخی و معماری منجر شود.

در این گزارش همچنین آمده است که همزمان با رشد شهرنشینی، افزایش روند اخراج مهاجران افغان از کشور پاکستان و بازگشت آن‌ها به کشور افغانستان، فشار مضاعفی بر شهرها و زیرساخت‌های شهری کشور افغانستان وارد کرده است.

