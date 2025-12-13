رونمایی از ۹۳ اثر برگزیده در جشنواره علامه حلی؛ حوزه علمیه با شتاب در حال تولید علم است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیین اختتامیه شانزدهمین جشنواره کشوری علامه حلی (قدس سره) و سومین جشنواره پژوهشی اساتید حوزههای علمیه، امروز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ در مدرسه معصومیه قم و در ایام مقارن با سالروز میلاد حضرت صدیقه طاهره (س) و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. این رویداد با حضور آیتالله اعرافی، مدیر حوزههای علمیه، حجتالاسلام و المسلمین دکتر عباسی، معاون پژوهش و رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره، و جمعی از مدیران، اساتید و طلاب برگزیده همراه بود.
به گزارش خبرنگار ابنا، حجتالاسلام مازنی، دبیر جشنواره، در ارائه گزارشی به آمار و جزئیات پرداخت و اعلام کرد که در این دوره بیش از ۱۱ هزار اثر در سامانه جشنواره ثبت شده که شامل ۹۷۶۱ اثر از طلاب جوان و ۱۲۴۰ اثر از اساتید بوده است و افزود از میان آثار، ۹۳ اثر به عنوان برگزیدگان نهایی کشوری انتخاب شدند که ۴۹ اثر متعلق به طلاب جوان و ۴۴ اثر متعلق به اساتید بود. بیشترین آثار برگزیده در گروههای علمی، به ترتیب، متعلق به فقه و حقوق اسلامی (۱۷ اثر)، کلام (۱۲ اثر) و اخلاق و تربیت (۱۱ اثر) بود.
دبیر جشنواره همچنین اشاره کرد که در دوره شانزدهم، به مناسبت هزار و پانصدمین سال تولد حضرت محمد مصطفی (ص)، آثار مرتبط با این موضوع بهصورت ویژه در شورای علمی بررسی شد.
دبیرخانههای برتر استانی و مدرسهای نیز در این مراسم مورد تقدیر قرار گرفتند,. برای نخستین بار دبیرخانه مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر(عج) نیز به عنوان دبیرخانه برتر مراکز تخصصی معرفی شد.
جایگاه پژوهش در «حوزه پیشرو و سرآمد»
در ادامه مراسم، آیتالله اعرافی، مدیر حوزههای علمیه، ضمن گرامیداشت هفته پژوهش و هفته وحدت حوزه و دانشگاه، بر نقش حیاتی تحقیق در تحقق اهداف حوزوی تأکید کرد.
وی پژوهش را زیرساخت مهم و پایه تمام اهداف و وظایف دانست و اظهار داشت که پژوهش نخ تسبیح مشترکی است که در همه ارکان و اضلاع مأموریتهای حوزه نقشآفرین است.
آیتالله اعرافی تصریح کرد که هویت حوزه، هویتی دانشبنیان است و تدوین نظامات اجتماعی برای نظام اسلامی و انقلاب، از جمله اهداف پژوهشی حوزه است و همچنین تأکید کرد که پژوهش پایه تمدن اسلامی و ساختن کلاننظریههای تمدنی است.
لزوم تعمیق اجتهادی و پاسخ به نیازهای نوین
مدیر حوزههای علمیه با بیان اینکه حوزه علمیه امروز مغز فکری نظام اسلامی است، یادآور شد که در برابر این همه نیاز و انتظار علمی و پژوهشی، ما از قافله پاسخگویی عقب هستیم. وی رسالت طلاب مستعد را سنگین خواند و تأکید کرد: هر طلبه جوانی که در خود قابلیت وصول به درجات بالای فقهی، کلامی، حدیثی، تفسیری و فلسفی میبیند، بر وی واجب عینی است که بماند و وادیهای علم و تحقیق را درنوردد.
آیتالله اعرافی هشدار داد که ما نیازمند هزاران مجتهد تمام و متخصص در ابعاد گوناگون فقهی هستیم که در دسترس نیست و نیز بر لزوم حفظ عمق و دقت لازم در کار پژوهش حوزوی تأکید کرد و بیان داشت که نوآوری و ابتکار نباید ما را از عمق و نگاه عمیق اجتهادی باز دارد.
وی همچنین در مورد تحولات فناوریهای نوین، لزوم بازسازی نهاد تحقیق حوزه در مواجهه با هوش مصنوعی و علوم شناختی را خاطرنشان ساخت.
معرفی آثار برگزیده
در این مراسم، سه تن از برگزیدگان به معرفی اجمالی آثار پژوهشی خود پرداختند: حجتالاسلام روحالله آهنگران، برگزیده رتبه اول طلاب جوان، کتاب خود با عنوان «رمزینارزها» (ارزهای دیجیتال) را معرفی کرد. وی در این کتاب به تبیین ماهیت فقهی و حقوقی این پدیده نوظهور پرداخته و ابعاد فقهی معاملات، مالکیت داراییهای دیجیتال و راهکارهای قانونیسازی آن را بررسی کرده است.
حجتالاسلام سید حسن سبزواری، برگزیده رتبه اول اساتید، نیز کتاب «امامت علوی در سیره نبوی؛ گونهشناسی و مصداقیابی» را معرفی نمود. وی در این اثر بر اساس گونهشناسی رفتارشناسی، به روشهای گفتاری و رفتاری پیامبر اکرم (ص) در تبیین امامت امیرالمؤمنین (ع) پرداخته است.
همچنین استاد بهجتپور، از اساتید برگزیده، مقاله «بازخوانی ادله امکان و وقوع نسخ در سبک تفسیری تنزیلی» را ارائه داد و تأکید کرد که نگاه به نسخ از دریچه تفسیر تنزیلی، دلایل نسخ مشروط را با توجه به ضرورت روش حکیمانه در تحول جامعه، تکمیل میکند.
در پایان این مراسم، ضمن رونمایی از دو مجلد مجموعه مقالات برگزیده جشنوارههای چهاردهم و پانزدهم علامه حلی، از برگزیدگان شامل رتبههای اول تا سوم طلاب و اساتید، دبیرخانههای برتر استانی و مدرسهای و مراکز تخصصی با اهدای جوایز تجلیل شد.
