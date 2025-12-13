۴۰ مازندرانی از محل نیت واقفین عازم کربلا شدند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام «ابراهیم حیدری‌جناسمی» مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران امروز شنبه، 22 آذر 1404 در حاشیه اعزام زائران حسینی به عتبات عالیات در سالن اجتماعات آستان مقدس امامزاده عباس(ع) ساری، اظهار کرد: هشتمین دوره طرح اعزام زائران به عتبات عالیات با عنوان طرح حرم حسینی در استان اجرا شد.

وی افزود: در قالب طرح زائران حرم حسینی ۴۰ خادم بقاع متبرکه مازندران طی آیینی در آستان مقدس امامزاده عباس(ع) ساری به سفر معنوی عتبات عالیات اعزام شدند.

حجت الاسلام حیدری جناسمی بیان کرد: هماهنگی‌های لازم با شرکت شمسا برای اعزام زائران و اجرای برنامه‌ها داخل عراق انجام شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران با بیان اینکه این برنامه یکی از طرح‌های ویژه اجتماعی سازمان اوقاف است که بر اساس اجرای نیات واقفان در حوزه اعزام زائر اجرا می‌شود، یادآورشد: همچنین نیت تعدادی از موقوفات استان به اعزام زائران به مشهد مقدس اختصاص دارد.

