به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در نشست خبری ستاد بزرگداشت آیت‌الله العظمی گلپایگانی (ره) که همزمان با ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار شد، آیت‌الله سید محمد باقر گلپایگانی ضمن تبریک این ایام، هدف از این همنشینی را انتقال سطح مرجعیت شیعه به نسل جدید عنوان کرد و گفت: در جامعه امروزی نسل جدید از روحانیت اصیل آگاهی ندارند و حمله‌های شدیدی به روحانیت انجام می‌شود. وی این امر را وظیفه شرعی و اجتماعی رسانه‌ها دانست که این حقایق را به اطلاع مردم این زمان، مخصوصاً جوانان، برسانند.

براساس گزارش خبرنگار ابنا، فرزند مرجع فقید به نقش تربیتی آیت‌الله العظمی گلپایگانی پیش از دوران مرجعیت اشاره کرد و بیان داشت: وی مأمن و پناهگاه طلاب گلپایگانی بود. محلی به نام «مدرسه الوندیه» یا «مدرسه آخوندیه» برای طلاب آماده شده بود و آنان از ابتدای ورود تحت سرپرستی درسی و مالی مرجع فقید قرار می‌گرفتند. وی پنجشنبه‌ها شخصاً به آنجا می‌رفت و از طلاب در هر سطحی، دروسی را که در طول هفته خوانده بودند، امتحان می‌گرفت و مشکلات مالی آنان را برطرف می‌کرد.

آیت‌الله سید محمد باقر گلپایگانی افزود: برنامه سرپرستی طلاب شهرستان‌ها نیز پیشنهاد مرجع فقید بود تا از هر شهر، فردی مسئولیت سرپرستی اخلاقی و درسی طلاب شهر خود را بر عهده بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: مرجع فقید آن مکان را مدرسه کرد و اولین مدرسه برنامه‌ریزی‌شده در قم را تأسیس نمود. رهبر معظم انقلاب نیز در پیام تسلیت رحلت مرجع فقید، این موضوع را گوشزد کردند. برنامه درسی این مدرسه شامل سه ساعت صبح (دروس حوزوی) و دو ساعت بعدازظهر (دروس جنبی) بود. از ثمرات این برنامه، تربیت شاگردانی همچون آقایان قرائتی، ری‌شهری، محمدی گلپایگانی و طباطبایی (امام جمعه اصفهان) بود که همگی در جمهوری اسلامی مسئولیت پذیرفتند و بُعد تربیتی وی مثمر ثمر واقع شد.

توسعه فضاهای آموزشی حوزوی

فرزند آیت‌الله العظمی گلپایگانی افزود: به دلیل کثرت طلاب، مکان مدرسه از «مدرسه علوی» به منزل مرحوم تولیت حضرت معصومه (س) منتقل شد و به صورت مدرسه روزانه اداره گردید. وی چند سال بعد یک دبیرستان دوازده کلاسه که هم ابتدایی و هم متوسطه را شامل می‌شد، در خیابان صفائیه خریداری و آنجا را مدرسه روزانه کرد. در حدود سال ۱۳۵۰، این مدرسه حدود ۷۰۰ نفر طلبه داشت و پنج مدرسه شبانه‌روزی نیز برای اسکان وجود داشت.

حاج سید محمد باقر گلپایگانی یادآور شد که اساتیدی چون آقایان علیدوست و عابدی از طلاب همان مدرسه خیابان صفائیه بودند که همگی به اساتید حوزه تبدیل شدند.

حمایت‌های غیبی از مرجعیت ۳۲ ساله

وی به ذکر ماجرای پذیرش مرجعیت رسمی آیت‌الله العظمی گلپایگانی پس از درگذشت آیت‌الله العظمی بروجردی (ره) در چهلمین روز درگذشت وی پرداخت. در آن جلسه که بزرگان حوزه از جمله امام خمینی(ره)، آیت‌الله شریعتمدار و آیت‌الله مرتضی حائری حضور داشتند، بحث بر سر ادامه شهریه حوزه بود که در آن زمان کل شهریه ۱۴۰ هزار تومان بود.

وی تصریح کرد: در پی اصرار امام خمینی و آیت‌الله حائری، مرجع فقید مسئولیت تأمین نصف شهریه (۷۰ هزار تومان) را پذیرفت، در حالی که در آن زمان تنها یک یا دو اسکناس یک یا دو تومانی در جیب داشت و تمکن مالی برای تأمین ماهیانه ۷۰ هزار تومان نداشت. وی سه ماه اول قرض می‌کرد، تا اینکه یک شب پس از نماز در مسجد حسین‌آباد، فردی یک دستمال پر از پول به وی داد که دقیقاً به اندازه قرض وی بود. وی پس از آن دیگر مقروض نشد و با عنایات حضرت ولی‌عصر (عج)، مرجعیت وی که ۳۲ سال به طول انجامید (۱۳۴۰ تا ۱۳۷۲)، تثبیت شد.

خدمات مرجع فقید در بحران‌ها

حاج سید محمد باقر گلپایگانی خاطرنشان کرد که مرجع فقید در امور مربوط به خدمت به مردم، پیشگام بود. در زلزله قزوین و بوئین‌زهرا (سال ۴۱)، فرزند خود (حاج آقا مهدی) برای زلزله‌زدگان چادر زدند. در زلزله فردوس (۱۳۴۶)، وی خانه‌های پیش‌ساخته پیچ‌مهره‌ای را برای مقابله با سرمای زمستان فرستاد. در زلزله رودبار (۱۳۶۹)، وی مجدد فرزند خود را اعزام کرد و ۷۰ تا ۸۰ مرکز بهداشت آسیب‌دیده را تعمیر کرد.

گسترش تشیع در جهان

وی در خصوص تلاش این مرجع فقید در گسترش تشیع در جهان اظهار کرد: در لبنان، مرحوم ‌آیت‌الله العظمی گلپایگانی، مرکزی را برای ایتام خریداری و در اختیار امام موسی صدر قرار داد که اکنون به دانشگاه تبدیل شده است. وی همچنین در هندوستان، افغانستان، پاکستان، آمریکا و آفریقا نیز اقدامات دینی داشت. به دنبال نامه شیعیان اروپا درباره نبود جایگاهی برای آموزش احکام، مرجع فقید برادر خود را اعزام کرد و پس از رصد ۹ کشور اروپایی، لندن را به عنوان بهترین مرکز انتخاب نمود. مرجع فقید دستور به خرید یک کلیسا و تبدیل آن به مجمع اسلامی داد که اکنون به پایگاه بزرگی برای شیعیان آنجا تبدیل شده و حتی اموری نظیر رأی‌گیری‌های ریاست جمهوری ایران نیز در آن جا انجام می‌شود.

دلیل تأسیس مدرسه و مسجد

حاج سید محمد باقر گلپایگانی به تاریخچه تأسیس مدرسه فعلی اشاره کرد و گفت: مرجع فقید این مکان را در زمانی خریداری کرد که ساواک ثبت هرگونه ملک به نام وی را ممنوع کرده بود. دلیل خرید این زمین (حدود ۴۰۰ متر در ۴ طبقه) این بود که مدرسین حوزه در آن زمان در مقبره‌های حرم تدریس می‌کردند و با مشکلاتی نظیر اختلال درس به دلیل مراسم دفن مواجه بودند. اکنون این مکان به مهم‌ترین پایگاه شیعه در دنیا تبدیل شده و روزانه حدود ۳۰۰ درس در آن تشکیل می‌شود.

وی افزود: مسجد امام حسن عسکری (ع) نیز از اقدامات مرجع فقید بود؛ زیرا مرجع فقید شأنیت مسجد قبلی را مطابق مناسب مقام امام عسکری (ع) نمی‌دانست و از خدا توفیق بازسازی آن را خواست. وی حدود ۱۰۰۰ متر از اطراف آن را خریداری و مسجد به شکل کنونی ساخته شد.

حاج سید محمد باقر گلپایگانی همچنین از تأسیس بیمارستان در افغانستان و روستای گوگد گلپایگان و ایجاد حدود ۵۰ خانه عالم در شهرستان‌ها خبر داد. این خانه‌ها برای حل مشکل روحانیون مبلغ در زمان طاغوت و رهایی آنان از مشکلات سکونت در خانه‌های کوچک مردم و مزاحمت‌های شهربانی و ژاندارمری تأسیس شدند. مرجع فقید دستور داده بود که وجوهات مناطق صرف ساخت این خانه‌ها شود.

تأسیس بیمارستان ویژه روحانیون

آیت‌الله حاج سید محمد باقر گلپایگانی، در توضیحات خود درباره بیمارستان، به واقعه هجوم کماندوهای پهلوی به مدرسه فیضیه در فروردین ۱۳۴۲ (روز شهادت امام صادق (ع)) اشاره کرد,. در آن زمان که کماندوها به ضرب و جرح و کشتن طلاب پرداختند، ساواک به بیمارستان‌ها اعلام کرد مجروحین را نپذیرند .

وی گفت: منزل ما در آن زمان پر از مجروح شده بود و برادر وی خانه‌هایی را برای انتقال آنان اجاره کرده بود. وی به عنوان مثال، داستان طلبه ۱۷-۱۸ ساله‌ای را روایت کرد که از پشت بام به پایین پرتاب شده و دو دست و دو پایش شکسته بود و در بیمارستان نکویی نه پذیرش می‌شد و نه اجازه خروج داشت. برادر مرجع فقید با پرداخت ۶۰ تومان (معادل شهریه یک طلبه خارج‌خوان)، یک فرد قوی‌هیکل را اجیر کرد تا نیمه‌شب طلبه را با نیسان از بیمارستان خارج کند و به منزل بیاورد. مرجع فقید با مشاهده این جریان‌ها، تصمیم خود را برای تأسیس بیمارستانی جدی‌تر کرد تا در مواقع نیاز، احتیاجی به دولت نباشد؛ لذا این بیمارستان را ویژه روحانیون تأسیس کرد، هرچند افراد دیگر هم مراجعه می‌کردند.

