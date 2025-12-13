افتتاح نمایشگاه متمرکز دستاوردهای پژوهشی جامعةالمصطفی + تصویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نمایشگاه متمرکز دستاوردهای پژوهشی جامعةالمصطفی با مشارکت مراکز و صفوف المصطفی در مجتمع فرهنگی امام خمینی(قدس سره) قم آغاز به کار کرد.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر عباسی با تقدیر از همه دست اندرکاران برگزاری این نمایشگاه، اظهار داشت: ارائه خدمات و تولیدات علمی مراکز پژوهشی در هفته پژوهش، عرصه ای برای ارزیابی آثار و شناسایی نقاط ضعف و قوت و اصلاح و تکمیل فعالیت های علمی است. در حقیقت این نمایشگاه و هفته پژوهش فرصت مبارکی برای تقدیر از زحمات صورت گرفته و قدردانی از خانواده بزرگ تولید علم و اندیشه در جامعةالمصطفی و نیز شناسایی کاستی ها و کمبودهای موجود است.

وی با اشاره به گام های مهم برداشته شده در مسیر تولید علم طی چند دهه اخیر در جامعةالمصطفی، ابراز داشت: امروز همه واحدهای آموزشی المصطفی از معاونت پژوهشی، گروه ها و انجمن های علمی برخوردار هستند که زمینه تولید علم و اندیشه را رقم می زنند. امکانات و زیرساخت های فراهم شده، ایجاد دسترسی پژوهشگران به منابع تحقیق، تولید نشریات دارای رتبه های علمی و…، گام هایی است که با وجود تنگناهای موجود در عرصه پژوهش برداشته شده است. البته ما به عنوان یک مرکز علمی بین المللی باید بتوانیم به زبان های مختلف تولید علم و اندیشه قابل عرضه در مجامع علمی جهان داشته باشیم.

رئیس جامعةالمصطفی یکی از مهم ترین نیازهای پژوهشی را شناخت مسائل زمانه دانست و تصریح کرد: امروز انقلاب اسلامی و جامعةالمصطفی به عنوان یک مرکز علمی برآمده از گفتمان دینی، داعیه دار یک فکر، اندیشه و فرهنگ متعالی در عالم است. دغدغه های ما از جمله معنویت، عدالت و اخلاق، مسائلی است که باور داریم انسان امروز بدان نیاز دارد اما گفتمان مادی در عصر مدرن، عمدا یا سهوا آن ها را به فراموشی سپرده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری، «جامعةالمصطفی» را به عنوان پرچمدار گفتمان عدالت محور و معنویت خواه در جهان، موظف به برجسته کردن این مسائل مهم و پاسخگویی به آنها دانست و تاکید کرد: گام های برداشته شده تا رسیدن به مقصد نهایی فاصله زیادی دارد. پژوهش های ما از جمله نگارش کتب، تدوین مقالات و پایان نامه ها، برگزاری نشست ها و همایش های علمی، برپایی کرسی های نظریه پردازی و همه قالب هایی که می توان در آن اندیشه را تولید و منتشر کرد، باید بر اساس این نیازسنجی جهت دهی شود.

وی با تاکید بر اهمیت جایگاه اساتید و گروه های علمی در انتخاب موضوع رساله ها و پایان نامه های فراگیران متناظر با نیازهای تمدنی مورد نیاز جهان، خاطرنشان کرد: سرمایه اصلی ما در پژوهش و تولید علم، نیروی انسانی کارآمد در قالب اساتید، اعضای هیئت علمی و به ویژه دانش پژوهان مقاطع تحصیلات تکمیلی است که باید در جهت تقویت توان پژوهشی آنان اهتمام صورت پذیرد. طرح هایی در این زمینه مانند طرح مربیان پژوهشی در نظر گرفته شده است که می تواند به ارتقای ظرفیت های پژوهشی فراگیران المصطفی کمک کند.

دکتر عباسی با اشاره به توان المصطفی به تولید علمی در چهل زبان مختلف، ابراز داشت: همه بخش های ستادی ما با برنامه ریزی و طراحی های دقیق و صفوف المصطفی در مقام اجرا و عمل، باید بتوانند این ظرفیت عظیم را بیش از گذشته در خدمت اهداف تمدنی انقلاب اسلامی فراهم نمایند. در کنار هم قرار گرفتن زمینه های پژوهشی و ترسیم یک تصویر کلی از فعالیت های انجام شده، از ظرفیت های مهم برای سیاستگزاران و برنامه ریزی های کلان علمی است، بنابراین دست اندرکاران نمایشگاه لازم است یک ارزیابی کامل از وضعیت پژوهشی المصطفی به عمل آورند.

رئیس جامعةالمصطفی در پایان بخشی از تولیدات علمی این نهاد علمی را نیازمند ارتقای کیفی دانست و اذعان داشت: این فرصت در نمایشگاه هفته پژوهش فراهم است تا کاروان پژوهش المصطفی تصویر کلان تولید علم در این نهاد علمی را مشاهده نمایند و مسئولان پژوهشی ما نیز با ارزیابی ضعف ها و قوت ها، مسیر آینده پژوهشی المصطفی را به پیش برند.

