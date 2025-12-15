به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه ادعای بی‌اساس درباره جزایر ایرانی در بیانیه پایان سفر وزیر امور خارجه چین به امارات متحده عربی رد و با اظهار تاسف از اصرار امارات بر بهره‌برداری سوء از حضور هر هیات دیپلماتیک در این کشور جهت طرح ادعای ارضی علیه ایران، تکرار ادعای بی‌اساس و نادرست در مورد جزایر ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در بیانیه پایانی سفر وزیر امور خارجه چین به امارات را محکوم کرد.

بقائی تاکید کرد: جزایر ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک بخش‌های جدایی‌ناپذیر از قلمرو سرزمینی ایران هستند و هرگونه ادعای ارضی نسبت به آنها آشکارا با اصل احترام به تمامیت سرزمینی کشورها و حسن همجواری مغایر است.

به گزارش ایرنا؛ «وانگ یی» وزیر امور خارجه چین و عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست، در چارچوب سفرهای منطقه‌ای خود در امارات متحده عربی حاضر شد و با مقامات این کشور دیدار و گفت‌وگو کرد. در بیانیه پایانی این دیدارها امارات بار دیگر ادعاهای خود درباره جزایر سه‌گانه ایرانی را تکرار کرده است.

