محکومیت شدید تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به ادامه کشتار و نسل‌کشی فلسطینیان در نوار غزه از طریق بمباران‌های مداوم و ممانعت از ورود کمک‌های بشردوستانه، مسئولیت جامعه جهانی و سازمان ملل متحد برای اتخاذ تدابیری فوری و موثر جهت توقف جنایات و محاکمه جنایتکاران جنگی و نسل‌کش را یادآور شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به قطعنامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل راجع به رای مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری که بر تعهد تمامی دولت‌ها وفق ماده یک مکرر کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ ژنو برای تضمین اجرای قواعد حقوق بشردوستانه بین‌المللی تاکید کرده است، نقض‌های مکرر و فاحش حقوق بشردوستانه و ارتکاب جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی توسط رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کرد و بر ضرورت پایان دادن به بی‌کیفری رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه، آمریکا و دیکر حامیان تسلیحاتی و سیاسی رژیم صهیونیستی را شریک و همدست رژیم صهیونیستی در نسل‌کشی فلسطینیان و دیگر جنایات ارتکابی این رژیم در فلسطین اشغالی و لبنان و سوریه دانست و تصریح کرد: به رغم اعلام آتش‌بس ادعایی در غزه و لبنان، رژیم صهیونیستی با حمایت همه‌جانبه آمریکا و با بی‌تفاوتی ضامنان آتش‌بس در لبنان و غزه، به ارتکاب جنایات وحشیانه در فلسطین اشغالی و لبنان ادامه می‌دهد.

اسماعیل بقائی حملات مداوم رژیم صهیونیستی به لبنان، ترور شهروندان لبنانی و تخریب زیرساخت‌ها و امکانات حیاتی این کشور را نشانه روشن ماهیت تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و دشمنی ذاتی آن با امنیت و توسعه کشورهای منطقه دانست و خواستار اقدام جدی کشورهای منطقه و جامعه جهانی برای مقابله با تهدید دائمی رژیم نژادپرست صهیونیستی علیه صلح و ثبات منطقه و جهان شد.

