به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه 15 اسرائیل اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا از 17 کشور دعوت کرده تا نیروهای خود را به نوار غزه اعزام کنند و به‌طور مستمر آنان را از جزئیات فعالیت‌های نظامی مطلع می‌سازد.

این شبکه افزود که ترکیه به نشست قطر دعوت نشد، اما منابع منطقه‌ای تأکید دارند که آنکارا همچنان بر خواسته خود پافشاری کرده و برای حضور در نیروی بین‌المللی فشار می‌آورد.

به گفته شبکه 15، دولت آمریکا معتقد است که مذاکرات برای تشکیل این نیرو به مراحل پایانی رسیده است.

این رسانه اسرائیلی همچنین مدعی شد که جنبش حماس از آغاز آتش‌بس تاکنون حدود 3000 نیرو جذب کرده و اکنون بر بازسازی واحدهای اصلی آسیب‌دیده در عملیات نظامی و سازماندهی دوباره سلاح‌های خود تمرکز دارد. همچنین گفته شد که حماس هنوز جانشین رائد سعد را منصوب نکرده و احتمالاً یکی از مسئولان بخش تولید جایگزین او خواهد شد، هرچند بیشتر آنان جوانانی هستند که تجربه پیش از جنگ را ندارند.

وزارت بهداشت غزه روز سه‌شنبه اعلام کرد که شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به 70,667 نفر رسیده که بیشتر آنان زنان و کودکان هستند.

در بیانیه وزارت بهداشت آمده است که تعداد مجروحان نیز به 171,151 نفر افزایش یافته و هنوز بسیاری از قربانیان زیر آوار مانده‌اند و تیم‌های امداد قادر به دسترسی به آنان نیستند.

این وزارتخانه افزود که در 24 ساعت گذشته، دو شهید از زیر آوار بیرون آورده شده و 6 زخمی به بیمارستان‌ها منتقل شده‌اند. همچنین از زمان توافق آتش‌بس در 11 اکتبر 2023، 393 شهید و 1074 زخمی ثبت شده و 634 پیکر از زیر آوار خارج شده است.

