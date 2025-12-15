به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پس از تیراندازی مرگبار در ساحل «بوندی» شهر سیدنی استرالیا، دولت این کشور با موجی از فشارهای سیاسی داخلی و خارجی مواجه شده است؛ فشارهایی که به‌طور خاص از سوی رژیم صهیونیستی و نخست‌وزیر آن، «بنیامین نتانیاهو»، علیه دولت «آنتونی آلبانیزی» اعمال می‌شود.

مقامات استرالیا این تیراندازی را که در جریان مراسمی مذهبی یهودیان رخ داد، یک «اقدام تروریستی با انگیزه یهودستیزانه» توصیف کرده‌اند. در این حمله دست‌کم ۱۶ نفر کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند. در جریان این حادثه، یک شهروند مسلمان سوری‌تبار به نام «احمد الاحمد» با مداخله شجاعانه خود و خلع سلاح یکی از مهاجمان، مانع افزایش تلفات شد.

با این حال، رژیم صهیونیستی بلافاصله از این حادثه برای فشار سیاسی بر کانبرا استفاده کرد. بنیامین نتانیاهو دولت استرالیا را متهم کرد که با «اقدامات و مواضع خود»، به‌ویژه به رسمیت شناختن کشور فلسطین و رأی‌های انتقادی در سازمان ملل علیه جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در غزه، زمینه این حمله را فراهم کرده است.

وزارت امور دیاسپورای رژیم صهیونیستی حتی پا را فراتر گذاشته و مدعی شد «خون قربانیان بر گردن دولت استرالیاست»؛ ادعایی که با واکنش‌های انتقادی حتی در میان برخی نهادهای یهودی استرالیا مواجه شد. این نهادها هشدار دادند که بهره‌برداری سیاسی از یک فاجعه انسانی، تنها به تشدید تنش‌ها و نفرت‌پراکنی منجر می‌شود.

در داخل استرالیا نیز فشارها بر نخست‌وزیر این کشور افزایش یافته است. برخی جریان‌های راست‌گرا و افراطی، از جمله چهره‌های ضد مهاجر، تلاش کرده‌اند این حادثه را به سیاست‌های مهاجرتی و آزادی بیان گره بزنند؛ در حالی که پلیس تأکید کرده یکی از مهاجمان متولد خود استرالیاست.

آلبانیزی در واکنش به این فشارها کوشیده است میان «یهودستیزی» و «انتقاد مشروع از سیاست‌های رژیم صهیونیستی» مرزبندی قائل شود و هشدار داده است که نباید از این حادثه برای سرکوب آزادی بیان و حمایت از حقوق ملت فلسطین سوءاستفاده شود؛ موضعی که او را بیش از پیش در تقابل با روایت‌سازی‌های تل‌آویو قرار داده است.

