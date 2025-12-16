به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با بارش ارتش رژیم صهیونیستی بامداد سه‌شنبه مناطق مختلف شرق غزه را که تحت توافق آتش‌بس تحت کنترل این رژیم است، هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار داد.

این به عنوان نقض جدید توافقی است که از ۱۰ اکتبر به اجرا گذاشته شده است.

شاهدان عینی گزارش دادند که هواپیماهای اسرائیلی همزمان با گلوله‌باران توپخانه‌ای، حملات هوایی شدیدی را به بخش‌های مختلف شرق شهر غزه انجام دادند.

آنها گفتند که خودروهای نظامی اسرائیل مناطق مختلف شمال شرقی اردوگاه بوریج در مرکز نوار غزه را گلوله‌باران کردند و به طور بی‌هدف و سنگین به سمت این منطقه آتش گشودند.

در همین حال، صدها چادر بر اثر طوفان و سامانه بارشی که عصر دوشنبه نوار غزه را درنوردیده است، از جا کنده شدند.

آب باران به بخش‌هایی از مجتمع پزشکی الشفا در شهر غزه، به ویژه بخش پذیرش و اورژانس، نشت کرد و کار در آنجا را مختل کرد.

مجتمع بیمارستانی الشفاء بزرگترین بیمارستان در این بخش است و در اثر بمباران و آتش‌سوزی در طول جنگ ویرانگر اسرائیل، خسارات گسترده‌ای متحمل شده است. وزارت بهداشت غزه طی دو ماه گذشته پس از اجرای توافق آتش‌بس در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵، تلاش کرد برخی از ساختمان‌های آن را بازسازی کند.

با این حال، مقیاس وسیع تخریب و کمبود منابع، علاوه بر ممانعت اسرائیل از ورود لوازم پزشکی، تجهیزات و داروها، مانع از از سرگیری فعالیت‌های عادی بیمارستان می‌ شود.در همین زمینه، شاهدان عینی گفتند که هزاران چادر متعلق به آوارگان بر اثر آب باران یا وزش باد شدید از جا کنده شده و هزاران فلسطینی مجبور شده‌اند شب را در فضای باز بگذرانند.

خالد عبدالعزیز، شهروند فلسطینی، توضیح داد که او و خانواده‌اش با صدای باد شدیدی که چادرشان را ویران کرده و تمام وسایلشان را برده از خواب بیدار شدند. او افزود: «ما اکنون در فضای باز و زیر باران هستیم و جایی برای رفتن نداریم.»

مها ابوجزار، زن فلسطینی، نیز پس از آنکه چادرش در منطقه المواسی، در غرب شهر خان یونس در جنوب نوار غزه، به طور کامل زیر آب رفت، در حالی که به همراه سه فرزندش بدون مقصد مشخصی در تلاش برای فرار بود، دیده شد.

به گفته شاهدان، صدها فلسطینی برای فرار از باران و سرما، زیر آوار و بخش‌هایی از ساختمان‌های ویران شده در شهر غزه پناه گرفته‌اند.

از سوی دیگر، محمود باسل، سخنگوی دفاع مدنی در غزه، نسبت به خطر فرو ریختن هزاران خانه که بخشی از آنها در بمباران اسرائیل آسیب دیده بود، در نتیجه باران‌های شدید و بادهای شدید هشدار داد.

باسال در بیانیه‌ای گفت که این ساختمان‌ها خطر بزرگی برای جان صدها هزار فلسطینی که نمی‌توانند سرپناه امنی پیدا کنند، ایجاد می‌کنند و خاطرنشان کرد که هشدارهای مکرری به جامعه بین‌المللی داده شده اما پاسخی دریافت نشده است.

طبق داده‌های رسمی، در جریان طوفان قبلی، حداقل ۱۳ ساختمان آسیب‌دیده بر سر ساکنانی که برای محافظت از خود در برابر باران و سرما به آنها پناه برده بودند، فرو ریخت.

این در حالی است که اسرائیل از تعهدات خود ذیل توافق آتش‌بس و پروتکل بشردوستانه، از جمله ورود مصالح سرپناه، ۳۰۰۰۰۰ چادر و خانه‌های سیار، همانطور که دفتر رسانه‌ای دولت در غزه تأیید کرده است، سرپیچی می‌کند.

از ۸ اکتبر ۲۰۲۳، اسرائیل با حمایت آمریکا به جنگ ویرانگر خود علیه نوار غزه ادامه داده است که منجر به بیش از ۷۰ هزار شهید و حدود ۱۷۱ هزار زخمی شده است که بیشتر آنها کودک و زن هستند، علاوه بر تخریب حدود ۹۰ درصد از زیرساخت‌های غیرنظامی.

.....................

پایان پیام