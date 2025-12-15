به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مرحله اول جستجوی پیکر شهدا در زیر آوار خانهها در شهر غزه صبح امروز آغاز شد.
محمود باسل، سخنگوی دفاع مدنی در غزه، اعلام کرد که جستجو با همکاری کمیته بینالمللی صلیب سرخ آغاز شده است و خاطرنشان کرد که دفاع مدنی تقریباً بدون هیچ توانایی کار میکند و پس از آنکه اشغالگران بیشتر تجهیزات آن را نابود کردند، خدمه از ابزارهای ابتدایی در انجام عملیات حفاری استفاده میکنند.
باسال در یک کنفرانس مطبوعاتی توضیح داد که تیمها برای انجام وظایف بشردوستانه مورد نیاز، به 20 بولدوزر و 20 بیل مکانیکی نیاز مبرم دارند و خاطرنشان کرد که تیمهای دفاع مدنی با همکاری اداره عربی بازسازی غزه، کمیته اضطراری، اداره واکنش سریع، اداره پزشکی قانونی، وزارت بهداشت، وزارت اوقاف، خانوادههای شهدا و انجمن قبایل و طوایف فعالیت میکنند.
باسال از سازمانهای بینالمللی خواست تا «فوراً در حمایت از تلاشهای جستجو مشارکت کنند» و تأکید کرد که هزاران جسد هنوز زیر آوار مدفون هستند و بدون تجهیزات سنگین نمیتوان آنها را با عزت دفن کرد.
در اولین ساعات کار، کارگران توانستند ۱۴ جسد را زیر خانه یکی از فلسطینیان پیدا کنند. خانوادهای که میگوید ۷۴ جسد دیگر پس از کشف تعداد دیگری در آغاز جنگ، باقی مانده است.
همزمان با آغاز عملیات بشردوستانه، ارتش اسرائیل سحرگاه امروز، مجموعهای از حملات هوایی و توپخانهای را به مناطق مختلف نوار غزه آغاز کرد که نقض جدید توافق آتشبس است که از دهم اکتبر به اجرا درآمده است.
این حملات همچنین شهر رفح را که تحت کنترل اشغالگران است، هدف قرار داد، جایی که خودروهای نظامی به طور تصادفی در محلههای شمالی شهر تیراندازی کردند.
توپخانه اسرائیل همچنین مناطقی در شرق خان یونس را گلوله باران کرد، در حالی که بالگردهای آن به این منطقه آتش گشودند. این تخلفات همچنین شامل تیراندازی در شهر جبالیا، شمال شهر غزه، و شرق شهر بود.
