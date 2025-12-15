به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه صنعا وابسته به جنبش انصارالله یمن؛ با صدور بیانیه‌ای، نسبت به ادامه نقض توافق آتش‌بس در نوار غزه از سوی رژیم صهیونیستی هشدار داد و تأکید کرد که این رژیم همچنان به تجاوزات خود علیه مردم فلسطین ادامه می‌دهد.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است که آخرین موارد نقض آتش‌بس، هدف قرار دادن «رائد سعد» از فرماندهان گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش حماس، بوده است.

وزارت خارجه دولت صنعا تصریح کرد "جنایات نسل‌کشی در غزه متوقف نشده و همچنان به‌صورت روزانه ادامه دارد و هر روز ده‌ها شهید، از جمله زنان و کودکان، بر جای می‌گذارد" .

در ادامه این بیانیه تأکید شده است که رژیم صهیونیستی به تعهدات خود در زمینه ورود کمک‌های انسانی عمل نکرده و تجاوز و محاصره مردم فلسطین در غزه را پایان نداده است.

بر اساس این بیانیه، جنبش انصارالله یمن نسبت به تشدید تنش‌ها در کرانه باختری نیز هشدار داده و اعلام کرده است که اقدامات رژیم صهیونیستی شامل هدف قرار دادن فلسطینیان، تخریب منازل واموال آنها و اجرای بی‌سابقه طرح‌های شهرک‌سازی در این سرزمین اشغالی است.

وزارت خارجه دولت صنعا از جامعه بین‌المللی خواست تا رژیم صهیونیستی را به اجرای کامل توافق آتش‌بس، تکمیل مرحله نخست آن، تسهیل ورود بدون مانع کمک‌های انسانی و حرکت به‌سوی اجرای مرحله دوم توافق و توقف تمامی اشکال تجاوز و شهرک‌سازی در کرانه باختری ملزم کند.

در پایان این بیانیه، بار دیگر بر موضع ثابت یمن ـ در سطح رهبری، دولت و ملت ـ در حمایت از ملت فلسطین و آرمان عادلانه آن تأکید شده است.

