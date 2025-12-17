اظهارات جالب مفسر سرشناس آمریکایی دربارۀ دلایل گرایش روزافزون جوانان غرب به اسلام

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «کندیس اونز» (Candace Owens)، مفسر و مجری سرشناس محافظه‌کار آمریکایی، به‌همراه همسرش «جورج فارمر» (George Farmer)، در گفت‌وگویی رسانه‌ای به بررسی دلایل گرایش روزافزون شهروندان غربی، به‌ویژه جوانان اروپایی، به دین اسلام پرداختند و از «بحران معنا و خلأ اعتقادی» در جوامع غربی به‌عنوان عامل اصلی این روند یاد کردند.

جورج فارمر با اشاره به وضعیت کلیساها در اروپا، گفت که کلیساهای کاتولیک و پروتستان در این قاره، الهیات اصیل و حقیقت جاودانه مسیحیت را کنار گذاشته‌اند و به‌جای آن، نوعی «انجیل ضعیف، و لیبرال» را ترویج می‌کنند. به گفته او، این روند موجب شده است که دین مسیحیت از قدرت معنوی، اقتدار و ساختار روشن تهی شود و دیگر پاسخ‌گوی نیازهای عمیق جوانان نباشد.

وی افزود در مقابل، اسلام به‌عنوان دینی با اصول روشن، قاطع، عملی و مبتنی بر اقتدار معنوی ظاهر می‌شود و همین ویژگی‌ها برای بسیاری از جوانان، به‌ویژه مردان جوان در اروپا، جذابیت ایجاد می‌کند. فارمر تأکید کرد که انسان‌ها صرفاً به یک «پیام اجتماعی» یا توصیه‌هایی درباره محیط زیست و سیاست‌های روز نیاز ندارند، بلکه به حقیقتی ابدی، ایمان واقعی و دستورالعملی روشن برای معنا و شیوه زندگی نیازمندند.

این تحلیل‌گر محافظه‌کار با اشاره به وضعیت کلیسای انگلستان، گفت کلیسای آنگلیکن (Anglican Church) در بریتانیا عملاً به تریبونی برای سیاست‌های چپ‌گرایانه و موضوعاتی مانند محیط زیست و «کربن صفر» تبدیل شده و از نقش سنتی خود در ارائه حقیقت دینی فاصله گرفته است. به گفته او، آنچه امروز در غرب غایب است، «اقتدار، ساختار و مرجعیت معنوی» است؛ امری که انسان‌ها در نهایت به‌طور طبیعی به آن گرایش پیدا می‌کنند.

کندیس اوونز نیز در ادامه این گفت‌وگو، با اشاره به گفت‌وگوی پیشین خود با «اندرو تِیت» تاجر مطرح، گفت که وی نیز دلیل فاصله گرفتنش از مسیحیت را «ضعف» این دین در فضای عمومی غرب دانسته بود. اوونز تصریح کرد که تیت معتقد بود مسیحیان دیگر از باورهای خود دفاع نمی‌کنند و اجازه می‌دهند مقدساتشان مورد بی‌احترامی قرار گیرد؛ مسئله‌ای که به گفته او، بازتاب‌دهنده همان بحران عمیق ایمان و نیاز به بازگشت به «ایمان حقیقی» در جوامع غربی است.

