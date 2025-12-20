خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ابنا:

میان دو زادروز زهرای اطهر وامیر مؤمنان سلام الله علیهما، چهل حدیث درباره فاطمه را پیشکش عاشقان نور می‌کنیم که «کلهم نور واحد» وبه بیان مولانا: نور هر دو، چشم نتوان فرق کرد. در این بخش، چهار حدیث را درباره او می‌خوانیم.

سرور زنان و عزیزترین مردم

سلسله یادداشت‌های «در مدار نور» که در میانه زادروز دو نور الهی فاطمه وعلی علیهما السلام، برای شناخت گوهری که پاره تن، نور چشم، میوه دل وقلب تپنده اشرف مخلوقات الهی است، پیشکش طبع ولایت‌مدار خوانندگان فاضل می‌شود، چهل حدیث را درباره او که نورش نور خدا وعزیزترین مردم برای پیامبر اکرم بود، برگزیده‌ایم.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله درباره زهرای اطهر سلام الله علیهم فرمود: فاطمة أعز البریة علی. فاطمه عزیزترین مردم در نزد من است.

آیا نباید این سر نهفته نور الهی و عزیزترین مردم برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را بازشناخت و به او تأسی جست؟ فاطمه زهرا اختر تابناک است. امام صادق علیه السلام که نزدیک یک قرن پس از زهرای اطهر سلام الله علیهم پای به عرصه وجود گذاشت، درباره جده‌اش می‌فرماید: فاطمة کوکب دری بین نساء أهل الدنیا. فاطمه اختری تابناک در میان زنان دنیاست.

فاطمه صدیقه سرور زنان عالم است. باز هم از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فاطمة سیدة نساء العالمین من الأولین والآخرین. فاطمه سرور زنان جهانیان از اولین تا آخرین است.

این دو سخن امام صادق علیه السلام خود گواه دیگری است، بر ابدیت فاطمه زهرا سلام الله علیها برای تمام بشریت و تاریخ است.

هم از این روست که او الگوی نمونه زنان عالم است که چنان‌که خواهیم گفت، اطاعتش واجب است. الگوی نمونه را از بیان بلند امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف برگرفته‌ایم که در یکی از نامه هایشان می فرمایند: وفی إبنة رسول الله صلی الله علیه و آله لی أسوة حسنة. در دختر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله برای من الگوی نیکویی است.

در مکتوب آینده، حب و بغض نسبت به این نور الهی، پاره تن پیامبر (ص) و عزیزترین مردم نزد او را مرور خواهیم کرد.

محمدمهدی شریعتمدار

