فاطمه(س)؛ نور چشم و قلب تپنده پیامبر(ص)

میان دو زادروز زهرای اطهر وامیر مؤمنان سلام الله علیهما، چهل حدیث درباره فاطمه را پیشکش عاشقان نور می‌کنیم که کلهم نور واحد و به بیان مولانا: نور هر دو، چشم نتوان فرق کرد.

در این بخش، چهار حدیث را درباره او می‌خوانیم:

زهرای اطهر سلام الله علیها، این انسان‌فرشته بهشتی‌بوی که شناخت او در حکم درک لیلة القدر و نام او دژ استوار ومشکات الهی ووجود مبارک او مبدأ ومآل هستی و زیست مؤمنانه است، کیست که دخت اشرف مخلوقات وسید کائنات، پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و در عین حال أم أبیها و مام اوست؟! این راز همیشه سربه مهر در خلقت فاطمه علیها السلام کدام است که مؤمنان همواره خدای متعال را به سرّ مستودع نهفته در نهاد او سوگند می‌دهند؟ و این گوهر تابناک، در نگاه آن که خدا به او گفت، لولاک لما خلقت الأفلاک چه تلألؤی دارد؟

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرموده است که «إن فاطمة بضعة منی وهی نور عینی وثمرة فؤادی». فاطمه پاره تن و نور چشم و میوه دل من است. در جای دیگری، سید کائنات خطاب به سیدة نساء العالمین می‌فرماید که «یا فاطمة أنت منی وأنا منک». ای فاطمه! تو از من هستی ومن از تو. نسبت فاطمه با پیامبر تا بدانجا می‌رسد که رسول خدا صلی الله علیه وسلم، جان به قربان او می‌کند ومی‌گوید: «فداک أبوک یا فاطمة». پدرت به قربان تو باد ای فاطمه!

بگذارید، جایگاه فاطمه زهرا سلام الله علیها نزد اشرف مخلوقات را از زبان کسی بشنویم که پسر عم و دست‌پرورده محمد صلی الله علیه وآله است و نخستین ایمان آورده و جانشین او و سرسلسله امامت و تنها موجود در طول تاریخ و پهنه زمین است که کفو فاطمه و شوی او بوده است. امیر مؤمنان،‌ فاطمه علیها السلام را قلب محمد صلی الله علیه و آله می‌داند، آنجا که می‌فرماید: «إن الحسن والحسین سبطا هذه الأمة وهما من محمد کمکان العینین من الرأس، وأما أنا فکمکان الید من البدن، و أما فاطمة فکمکان القلب من الجسد». حسن و حسین علیهما السلام دو سبط این امت هستند، آن دو برای محمد صلی الله علیه و آله همانند دو چشم سر هستند و من [برای محمد صلی الله علیه و آله] همانند دست برای بدن هستم و فاطمه علیها السلام [برای محمد صلی الله علیه و آله] همانند قلب برای بدن است.

خوش آن گوهری که پاره تن، نور چشم، میوه دل وقلب تپنده اشرف مخلوقات الهی است که هم او به قربانش می‌رود.

پس از تلاش برای شناخت گوهر وجود او، به خصال واعمال و آثار انقیاد در برابر او در بخش‌های پسین خواهیم پرداخت.

محمدمهدی شریعتمدار

