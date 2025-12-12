فاطمه؛ سرّ شب قدر و مشکات نور الهی

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ابنا:

میان دو زادروز زهرای اطهر وامیر مؤمنان سلام الله علیهما، چهل حدیث درباره فاطمه مرضیه را پیشکش عاشقان نور می‌کنیم که کلمم نور واحد و به بیان مولانا: نور هر دو، چشم نتوان فرق کرد.

حدیث ۱

چهل حدیث را با سخنی از امام صادق علیه‌السلام درباره ارزش شناخت فاطمه زهرا سلام الله علیها آغاز می‌کنیم.

قال الصادق علیه السلام: من عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرک لیلة القدر.

بر اساس این روایت، هر کس به شناخت حقیقی فاطمه علیها السلام دست یابد، بی گمان شب قدر را درک کرده است.

و برای آن که معنای این روایت را به خوبی دریابیم، باید یادآوری کرد که شب قدر، برترین شب سال، شب نزول قرآن، از موهبت‌های خدا بر مسلمانان که هیچ‌یک از امت‌های پیشین از آن برخوردار نبوده‌اند، دارای ارزشی بیش از هزار ماه، قلب ماه رمضان‌که بهترین ماه است، شب تقدیر امور، آمرزش گناهان، آغاز سال معنوی و عبادی ومشخص شدن مقدرات یک‌ساله انسان وبه‌بیان قرآن، شب نزول فرشتگان وروح به اذن پروردگار است.

آیا برای دانستن ارزش شناخت حضرت زهرا سلام الله علیها، بیانی گویاتر از این می‌توان تصور کرد؟

در برخی از روایات، فاطمه زهرا سلام الله علیهم سِرّ شب قدر دانسته شده است. این کدام سر و راز نهفته در وجود مقدس اوست که سرّ شب قدر است؟ اللهم صلّ علی فاطمة وأبیها وبعلها وبنیها والسر المستودع فیها؟

آیا این راز نهان در نگین فاطمی، ولایت الهی متجلی در امامت است؟ یا فرزندان او؟ به‌ویژه مهدی آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف؟ یا امر امامت وامامان؟ یا علوم ربانی نهفته در وجود او؟ یا اسم اعظم است؟

هرچه هست، فاطمه جامع انوار الهی ونبوت و امامت است. وآنجا که خدا در قرآن کریم می‌فرماید: الله نور السماوات والأرض مثل نوره کمشکوة، مشکات الهی همان وجود ذیجود فاطمه سلام الله علیهاست. وآیا مانندی برای او جز لیلة القدر توان یافت؟

واگر ارزش صرف شناخت او برابر با لیلة القدر است، ارزش خود وجود ارجمند او چه خواهد بود؟ الله أکبر.

تتمه حدیث را که کمال نبوت انبیا به اقرار به فضل اوست، گرچه در مقام تمحیص صحت وحجیت احادیث نیستیم، اما با توجه به ان‌قلت‌هایی که دارد، به مجال دیگری وامی گذاریم وبدین بسنده می‌کنیم که: وهی الصدیقة الکبری وعلی معرفتها دارت القرون الاولی. او صدیقه کبری است که بر معرفت وشناخت او، نه قرون نخستین بشر که جوامع پیش از نشأه کنونی انسان جریان یافته است.

زهرای اطهر منشأ خلقت است، به‌دلیل حدیث قدسی لولاک! وچه خوش گفت مولانا که «بهر عشق، او را خدا لولاک گفت». واو پایان همه امر عالم است که در حدیث کسا آمده است:

تنها با ورود زهراست که اصحاب کسا واهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله کامل می‌شوند، خاندان ارجمندی که رنج و اندوه وجنگ وصلح ودشمنی ومحبت آنان و پیامبر یکی است و خداوند، صلوات وبرکات ورحمت وغفران خود را بر آنان قرار داده، آنان را از هر پلیدی دور داشته وپاکیزه کرده است.

و با ورود زهراست که خدا به فرشتگان وساکنان کهکشان‌ها می‌گوید: هیچ آسمان بناشده وزمین گسترده وماه تابان وخورشید درخشان‌ وفلک چرخان ودریای روان وکشتی در جریانی نیافریدم، مگر بخاطر این پنج تن اصحاب کسا که خاندان نبوت وگنجینه رسالتند وبرای محبت ودوستی آنان!

با ورود زهرای اطهر مادر امامان علیهم السلام است که جبرئیل به پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله می‌گوید، خداوند وحی فرموده است که اراده او بر دور ساختن پلیدی‌ها وتحقق طهارت کامل شما تعلق گرفته وپیامبر در پاسخ علی علیه السلام درباره فضیلت آن جمع می‌فرماید: وَالَّذی بَعَثَنی بِالْحَقِّ نَبِیّاً وَاصْطَفانی بِالرِّسالَةِ نَجِیّاً ما ذُکِرَ خَبَرُنا هذا فی مَحْفِلٍ مِنْ مَحافِلِ اَهْلِ الاَرْضِ‌ وَفیهِ جَمْعٌ مِنْ شَیعَتِنا وَمُحِبّینا اِلاّ وَنَزَلَتْ عَلَیْهِمُ الرَّحْمَة وَحَفَّتْ بِهِمُ الْمَلائِکَةُ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ إلی أنْ یَتَفَرَّقُوا... وَفیهِمْ مَهْمُومٌ اِلّا وَفَرَّجَ اللَّهُ هَمَّهُ وَلا مَغْمُومٌ اِلاّ وَکَشَفَ اللَّهُ غَمَّهُ وَلا طالِبُ حاجَةٍ اِلاّ وَقَضَی اللّهُ حاجَتَهُ.‌

کوتاه سخن آن‌که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله سوگند یاد می‌کند که در پهنه زمین ودرازای زمان، رحمت وفرشتگان واستغفار الهی بر شیعیان ومحبان اصحاب کسا فرو خواهد بارید وفرج الهی شامل هم وغم آنان وحاجاتشان خواهد بود. واینجاست که علی علیه السلام می‌فرماید به خدای کعبه سوگند که ما وشیعیان ما در دنیا وآخرت رستگار وسعادتمند خواهیم بود.

آری زهرای اطهر سلام الله علیها مبدأ خلقت ومنتهای آن تا روز واپسین ومظهر رستگاری وسعادت انسان‌ها خواهد بود. اللهم عرّفنی حجّتک فإنّک إن لم تعرّفنی حجّتک ضللت عن دینی، واو مادر همه حجت‌های الهی است.

محمدمهدی شریعتمدار

