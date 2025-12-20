بررسی حادثه تیراندازی سیدنی در نشست مرکز امام حسن(ع) با حضور مقام ارشد پلیس استرالیا + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز امام حسن(ع) استرالیا نشستی با عنوان «بررسی حادثه تیراندازی بوندی – پرسش‌وپاسخ» برگزار کرد که به واکاوی ابعاد این اتفاق در سواحل سیدنی اختصاص داشت. در این نشست، آقای مودی راشد، افسر ارشد رابط پلیس فدرال استرالیا، به‌عنوان مهمان اصلی حضور یافت و به سؤالات مطرح‌شده از سوی شرکت‌کنندگان پاسخ داد.

همچنین اعجاز کریم‌یار در این برنامه با ارائه سخنانی حمایتی و مشاوره‌ای، بر ضرورت همدلی اجتماعی، آرامش روانی و گفت‌وگوی سازنده در مواجهه با حوادث خشونت‌بار تأکید کرد. به گفته برگزارکنندگان، پرسش‌ها به‌صورت صریح و شفاف مطرح شد و پاسخ‌ها نیز در فضایی محترمانه و مبتنی بر ارتباط مثبت ارائه گردید.

مرکز امام حسن(ع) در پایان این نشست از تمامی شرکت‌کنندگان قدردانی کرد و بر تداوم برگزاری چنین برنامه‌هایی با هدف افزایش آگاهی عمومی، تقویت اعتماد اجتماعی، آگاهی در برابر جریان اسلام‌هراسی و ایجاد بستر گفت‌وگوی مسئولانه میان نهادهای رسمی و جامعه تأکید نمود.

گفتنی است چندی پیش تیراندازی به یک مراسم یهودی در استرالیا موسوم به جشن «حَنوکا» شماری کشته و زخمی به جا گذاشته بود.

