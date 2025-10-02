  1. صفحه اصلی
پزشکان مسلمان استرالیا مردم را با مهارت‌های حیاتی نجات جان انسان‌ها آشنا کردند

۱۰ مهر ۱۴۰۴ - ۲۳:۱۱
پزشکان مسلمان در سیدنی استرالیا برنامه‌ای آموزشی تحت عنوان نجاتگران جهانی را ترتیب دادند که طی آن بیش از ۱۰۰ مددجو مهارت‌های حیاتی نجات جان انسان‌ها، از جمله احیای قلبی-ریوی و استفاده از دستگاه شوک الکتریکی را آموزش دیدند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پزشکان مسلمان در سیدنی استرالیا با همکاری انجمن پزشکی اسلامی استرالیا و انجمن اسلامی لبنان در استرالیا، برنامه آموزشی «نجاتگران جهانی» را برگزار کردند. این دوره با هدف آموزش مهارت‌های حیاتی نجات جان انسان‌ها، از جمله احیای قلبی-ریوی (CPR) و استفاده از دستگاه ضربان‌ساز قلبی (AED) طراحی شد و بیش از ۱۰۰ شرکت‌کننده از گروه‌های سنی مختلف حضور یافتند.

در فراخوان این برنامه، با اشاره به آیۀ ۳۲ سورۀ مائده «هرکس نفسی را از مرگ رهایی بخشد، گویی همۀ مردم را از مرگ رهایی بخشیده است» بر اهمیت چنین برنامه‌هایی با رویکرد اسلامی تأکید شد.

براساس گزارش الوکه، پس از ارائه کوتاه تئوری، شرکت‌کنندگان در گروه‌های کوچک تقسیم شدند و تحت نظارت پزشکان داوطلب، آموزش‌های عملی دریافت کردند. این روش امکان پرسش و پاسخ، تمرین فردی و تسلط بر فشارهای قفسه سینه، استفاده سریع از دستگاه شوک الکتریکی و مهارت مقابله با خفگی را فراهم کرد.  

خالد کمالماز عضو انجمن اسلامی لبنان در استرالیا، ضمن قدردانی از کمال همکاری انجمن پزشکی اسلامی استرالیا، تأکید کرد که چنین‌ برنامه‌هایی خانواده‌ها را قادر می‌سازد تا جان انسان‌ها را نجات دهند.

