به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نخستوزیر لبنان اعلام کرد که دولت این کشور آماده ورود به مرحله دوم طرح ارتش برای حصر سلاح است؛ مرحلهای که مناطق شمال رود لیطانی را در بر میگیرد.
به گفته نواف سلام، مرحله نخست این طرح که مربوط به جنوب لیطانی است، طی روزهای آینده به پایان خواهد رسید.
طبق گزارش الاخبار، سلام این اظهارات را در دیدار با سیمون کرم، رئیس هیئت مذاکرهکننده در کمیته «مکانیزم»، و از محل اقامت خود در قریطم مطرح کرد و تأکید کرد که اجرای مرحله دوم بر اساس برنامهای انجام میشود که ارتش لبنان بهدستور دولت تدوین کرده است.
نخستوزیر لبنان همچنین بر لزوم حمایت کامل از ارتش تأکید کرد و گفت که این حمایت برای ایفای کامل مسئولیتهای ملی نیروهای مسلح ضروری است.
در همین حال، کمیته «مکانیزم» پانزدهمین نشست خود را در ناقوره برگزار کرد. در این نشست، آخرین تحولات میدانی و عملیاتی بررسی و راهکارهای تقویت هماهنگی و همکاری نظامی میان طرفها مطرح شد.
بر اساس بیانیه صادرشده از سوی این کمیته، بخش غیرنظامی نشست بر فراهمسازی بستر بازگشت امن شهروندان، تسریع روند بازسازی مناطق آسیبدیده و رسیدگی به اولویتهای اقتصادی تمرکز داشته است.
