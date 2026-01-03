به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی حملات اخیر ایالات متحده آمریکا به ونزوئلا، جنبش جهاد اسلامی فلسطین و جبهه خلق برای آزادی فلسطین با صدور بیانیههایی جداگانه، این تجاوز را بهشدت محکوم کرده و همبستگی خود را با مردم و دولت ونزوئلا اعلام کردند.
جنبش جهاد اسلامی فلسطین در بیانیهای در واکنش به حملات آمریکا به ونزوئلا اعلام کرد: «ما حمله کینهتوزانه آمریکا به جمهوری ونزوئلا و حملات هوایی به شهر کاراکاس، پایتخت این کشور، و مردم وفادار آن را بهشدت محکوم میکنیم.»
بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «سما»، در ادامه این بیانیه آمده است که این اقدام بیانگر اهداف سلطهجویانه، اشغالگرانه و تلاش برای اعمال سیطره از طریق زور و خشونت است و در امتداد سیاستهای امپریالیستی برای مطیعسازی ملتها و غارت منابع آنان قرار دارد.
جنبش جهاد اسلامی همچنین تأکید کرد: «ما همبستگی کامل خود را با مردم ونزوئلا و دولت مشروع آن به رهبری نیکولاس مادورو اعلام میکنیم و در برابر این کمپین خصمانه و متجاوزانه در کنار آنان ایستادهایم.»
در همین راستا، جبهه خلق برای آزادی فلسطین نیز در بیانیهای جداگانه، با شدیدترین عبارات، حمله آمریکا به ونزوئلا را محکوم کرد و اعلام داشت: «ما حمایت کامل و بیقید و شرط خود را از ونزوئلا و در رأس آن نیکولاس مادورو اعلام میداریم.»
این جبهه فلسطینی افزود: «ونزوئلا که همواره در کنار ملتهای مستضعف ایستاده است، امروز بهای مواضع اصولی خود در مخالفت با سلطهگری و استعمار را میپردازد.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «این حمله از نظر ماهیت و اهداف، شباهت زیادی به تجاوزات و حملات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین دارد.»
این مواضع در حالی بیان میشود که گزارشها از وقوع انفجارهای شدید در شهر کاراکاس و پرواز جنگندهها بر فراز پایتخت ونزوئلا حکایت دارد.
دولت ونزوئلا نیز در نخستین واکنش رسمی خود، ضمن محکومیت شدید تجاوز نظامی آمریکا به خاک این کشور، اعلام کرد: «تمام کشور باید برای شکست این تجاوز امپریالیستی بسیج شود.»
